В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После 44 матчей в резерве ярославцев можно увидеть 54 очка. В турнирной таблице Западной конференции «железнодорожники» находятся на шестом месте, опережая седьмой «Спартак» на 1 балл.

Последний раз «Локомотив» обыгрывал кого-либо на «Арене-2000» 12 декабря. В тот удачный для «железнодорожников» денек хозяева перебили ЦСКА (3:2 ОТ).

После встречи с «армейцами» коллектив Игоря Никитина отправился в Новосибирск, где уступил «Сибири» (1:2 ОТ). Затем на Дальнем Востоке «Локо» хлопнул «Адмирал» (3:0) и «Амур» (4:2).

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Последнюю встречу ушедшего года «Локомотив» скатал на своем льду со «Спартаком». Игра с московским клубом оказалась для «железнодорожников» безуспешной (2:4).

«Динамо» Москва

Столичный клуб захватил 61 балл в 44 играх, благодаря чему он оказался на второй позиции в рейтинге Запада. От первого места его отделяет всего 1 очко, которое прилетело в копилку СКА.

В поединке 21 декабря «Динамо» Москва встретилось на «ВТБ Арене» с «Сочи». Заруба с ребятами из Краснодарского края обернулась для хозяев неожиданным поражением (2:3 ОТ).

Зато в следующих трех поединках подопечные Алексея Кудашова оформили три победы, забрасывая в каждой игре по 4+ гола. Мини-серия динамовцев стартовала с унижения «Автомобилиста» (7:1).

Продолжился успешный отрезок сине-белых встречами с «Торпедо» (6:3) и ЦСКА (4:3). А вот последнюю игру 2021-го «Динамо» Москва смазало. В Череповце команда Кудашова ничего не смогла поделать с «Северсталью» (2:4).

Коэффициенты

На «Локомотив» можно зарядить за 2.47, а на «Динамо» Москва — за 2.50. Ничейный вариант букмекеры предлагают рассмотреть за 3.94.

Прогноз

В последних играх 2021-го команды уступили, а до этого оформили несколько побед. В списке динамовцев соперники были посолиднее, да и сама команда Кудашова выглядит мощнее «Локо» .

Ставка

Верим в то, что в Ярославле гости прижмут хозяев и оставят их с нулем очков в очной зарубе. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 3.18.