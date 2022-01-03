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    «Динамо» едет в Ярославль с мыслями о победе

    «Локомотив» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 3.18) на хоккейный матч КХЛ 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Динамо» Москва
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    Станислав Галиев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Арене-2000» 3 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 03 Января 2022 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 17:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    Коэффициенты на матч Локомотив — Динамо

  • 1
  • 2.50
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  • 4.00
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    После 44 матчей в резерве ярославцев можно увидеть 54 очка. В турнирной таблице Западной конференции «железнодорожники» находятся на шестом месте, опережая седьмой «Спартак» на 1 балл.

    Последний раз «Локомотив» обыгрывал кого-либо на «Арене-2000» 12 декабря. В тот удачный для «железнодорожников» денек хозяева перебили ЦСКА (3:2 ОТ).

    После встречи с «армейцами» коллектив Игоря Никитина отправился в Новосибирск, где уступил «Сибири» (1:2 ОТ). Затем на Дальнем Востоке «Локо» хлопнул «Адмирал» (3:0) и «Амур» (4:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Последнюю встречу ушедшего года «Локомотив» скатал на своем льду со «Спартаком». Игра с московским клубом оказалась для «железнодорожников» безуспешной (2:4).

    «Динамо» Москва

    Столичный клуб захватил 61 балл в 44 играх, благодаря чему он оказался на второй позиции в рейтинге Запада. От первого места его отделяет всего 1 очко, которое прилетело в копилку СКА.

    В поединке 21 декабря «Динамо» Москва встретилось на «ВТБ Арене» с «Сочи». Заруба с ребятами из Краснодарского края обернулась для хозяев неожиданным поражением (2:3 ОТ).

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  • 30/12/2021

    • Зато в следующих трех поединках подопечные Алексея Кудашова оформили три победы, забрасывая в каждой игре по 4+ гола. Мини-серия динамовцев стартовала с унижения «Автомобилиста» (7:1).

    Продолжился успешный отрезок сине-белых встречами с «Торпедо» (6:3) и ЦСКА (4:3). А вот последнюю игру 2021-го «Динамо» Москва смазало. В Череповце команда Кудашова ничего не смогла поделать с «Северсталью» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Локомотив» можно зарядить за 2.47, а на «Динамо» Москва — за 2.50. Ничейный вариант букмекеры предлагают рассмотреть за 3.94.

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    Прогноз

    В последних играх 2021-го команды уступили, а до этого оформили несколько побед. В списке динамовцев соперники были посолиднее, да и сама команда Кудашова выглядит мощнее «Локо».

    Ставка

    Верим в то, что в Ярославле гости прижмут хозяев и оставят их с нулем очков в очной зарубе. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 3.18.

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    «Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Динамо» едет в Ярославль с мыслями о победе
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