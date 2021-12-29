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    «Сан-Хосе» отгрузит «Аризоне» несколько голов?

    «Сан-Хосе» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Аризона»
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    Логан Кутюр
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «САП Центре» 29 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Декабря 2021 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Аризона Аризона
  • НХЛ
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    Коэффициенты на матч Сан-Хосе — Аризона

  • 1
  • 1.75
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  • 4.60
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Сан-Хосе»

    Команда из Калифорнии скатала 30 матчей, затащив 31 балл. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она застряла на шестой строчке с 5-очковым отставанием от плей-офф ячеек.

    С 29 ноября по 6 декабря «Сан-Хосе» провел пять поединков в разъездах (3 победы, 2 поражения), после чего задержался в «САП-Центре» на дальнейшие пять игр.

    В домашней серии подопечные Боба Бугнера оформили всего две победы. В одном из успешных поединков «Шарк» хлопнули «Калгари» (5:3). Позже случилась осечка в игре с «Миннесотой» (2:5).

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    Еще пару баллов «Сан-Хосе» закинул на свой счет в дуэли с «Далласом» (2:1). В двух других встречах ребята Бугнера оказались слабее «Сиэтла» (1:3) и «Ванкувера» (2:5).

    «Аризона»

    Парни из Глендейла поучаствовали в 29 играх, но заработали всего 14 очков. В Центральном дивизионе «койоты» плавают на самом дне. От ближайших соседей сверху они отстают на 12 пунктов.

    Перед приостановкой НХЛ «Аризона» пережила очередную серию поражений из шести поединков. В каждой игре «Йотис» пропустили минимум 3 шайбы.

    В ходе ряда неудач подопечные Андре Туриньи уступили «Миннесоте» (2:5), «Вегасу» (1:7), «Далласу» (1:4), «Флориде» (1:3), «Филадельфии» (3:5) и «Рейнджерс» (2:3).

    На последнюю перед вынужденным отдыхом игру «Аризона» съездила в Калифорнию. В «Хонда Центре» «койотам» удалось прервать серию поражений благодаря победе над «Анахаймом» (6:5 ОТ).

    Коэффициенты

    На «Сан-Хосе» в этой встрече можно поставить за 1.78, ничью букмекеры оценивают в 4.78, а победу «Аризоны» — в 3.92.

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    Прогноз

    Встречу в Калифорнии пропустят сразу 8 хоккеистов «Аризоны». Для Андре Туриньи это очередная головная боль. Помимо кадровых бед, «Койотис» страдают и от ужасных результатов.

    Ставка

    С такой печальной командой «Шаркс» должны спокойно разбираться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 3.5 за 2.00.

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    «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» отгрузит «Аризоне» несколько голов?
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