В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «САП Центре» 29 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

Команда из Калифорнии скатала 30 матчей, затащив 31 балл. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она застряла на шестой строчке с 5-очковым отставанием от плей-офф ячеек.

С 29 ноября по 6 декабря «Сан-Хосе» провел пять поединков в разъездах (3 победы, 2 поражения), после чего задержался в «САП-Центре» на дальнейшие пять игр.

В домашней серии подопечные Боба Бугнера оформили всего две победы. В одном из успешных поединков «Шарк» хлопнули «Калгари» (5:3). Позже случилась осечка в игре с «Миннесотой» (2:5).

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Еще пару баллов «Сан-Хосе» закинул на свой счет в дуэли с «Далласом» (2:1). В двух других встречах ребята Бугнера оказались слабее «Сиэтла» (1:3) и «Ванкувера» (2:5).

«Аризона»

Парни из Глендейла поучаствовали в 29 играх, но заработали всего 14 очков. В Центральном дивизионе «койоты» плавают на самом дне. От ближайших соседей сверху они отстают на 12 пунктов.

Перед приостановкой НХЛ «Аризона» пережила очередную серию поражений из шести поединков. В каждой игре «Йотис» пропустили минимум 3 шайбы.

В ходе ряда неудач подопечные Андре Туриньи уступили «Миннесоте» (2:5), «Вегасу» (1:7), «Далласу» (1:4), «Флориде» (1:3), «Филадельфии» (3:5) и «Рейнджерс» (2:3).

На последнюю перед вынужденным отдыхом игру «Аризона» съездила в Калифорнию. В «Хонда Центре» «койотам» удалось прервать серию поражений благодаря победе над «Анахаймом» (6:5 ОТ).

Коэффициенты

На «Сан-Хосе» в этой встрече можно поставить за 1.78, ничью букмекеры оценивают в 4.78, а победу «Аризоны» — в 3.92.

Прогноз

Встречу в Калифорнии пропустят сразу 8 хоккеистов «Аризоны» . Для Андре Туриньи это очередная головная боль. Помимо кадровых бед, «Койотис» страдают и от ужасных результатов.

Ставка

С такой печальной командой «Шаркс» должны спокойно разбираться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Сан-Хосе» больше 3.5 за 2.00.