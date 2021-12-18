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    Канадцы справятся с Финляндией?

    Финляндия — Канада. Прогноз и ставка (к. 1.99) на хоккейный матч Евротура 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Канада
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    Джон Гилмор
    В матче Кубка Первого канала Финляндия сыграет с Канадой. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 18 декабря. Начало запланировано на 11:00 мск. Финляндия — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Финляндия

    Финская сборная в первой игре оформила победу над Чехией (3:2 Б) и получила свои 2 балла. Сейчас она находится на третьем месте в таблице, отставая от лидеров на 4 пункта.

    В зарубе с чехами финские парни дважды вырывались вперед, но чешская команда постоянно отрывалась. В буллитной борьбе исход встречи решила лишь одна шайба в исполнении Петера Тииволы.

    Домашний Евротур подопечные Юкки Ялонена провели средненько. В трех встречах они заработали шесть очков и оказались вторыми в таблице с голевой разницей — 8:5.

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    Перед ноябрьским Евротуром Финляндия здорово завершила чемпионат мира. Сперва она оформила шесть побед в семи матчах группы, а в плей-офф дошла до финала, где слилась как раз Канаде (2:3 ОТ).

    Канада

    Представители Северной Америки провели два матча, после которых на их счет упали 3 балла. От россиян, идущих первыми, команда отстает на 3 пункта.

    В дебютной игре Кубка Первого канала Канада встретилась с Россией. В этом поединке «кленовые» несколько раз пробовали замахнуться на камбэк, но потерпели неудачу (3:4).

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    • В зарубе со Швецией коллектив Клода Жюльена сам вышел вперед, после чего позволил «трем коронам» восстановить равенство. Однако шайбы Эрика О'Делла и Чея Геноуэя помогли канадцам взять 3 балла.

    Перед Кубком Первого канала Канада билась за золото на чемпионате мира. С группы она вышла с четвертого места, а в плей-офф долетела до финала и хлопнула там Финляндию (3:2 Б).

    Коэффициенты

    На Финляндию букмекеры дают возможность поставить за 2.32, коэффициент на ничью — 4.10, а на победу Канады — 2.61.

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    Прогноз

    После игры с Россией «кленовые» оформили первую победу, показав, что их состав все же способен выносить соперников на Кубке Первого канала.

    Раз канадцы справились со шведами, то и с финнами они тоже способны провести достойную встречу.

    Ставка

    В зарубе с Финляндией команда Жюльена свои очки обязательно возьмет. Наши прогноз и ставка — Канада победит с форой 0 за 1.99.

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    Финляндия — Канада: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на хоккей. Канадцы справятся с Финляндией?
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