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    «Эдмонтон» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 15 декабря 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Торонто»
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    Райан Маклеод
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 15 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты имеет в своей копилке 32 очка, добытых в 26 встречах. В таблице Тихоокеанского дивизиона «нефтяники» замыкают первую тройку.

    В первом поединке декабря «Эдмонтон» оформил крупную победу над «Питтсбургом», стрельнув важными голами в третьем периоде (5:2). А после игры с «Пингвинз» дела «Ойлерз» пошли на спад.

    В пяти дальнейших матчах команда Дэйва Типпетта только считает турнирные убытки. Началась унылая для «Ойлерз» серия в Сиэтле, где их придавил «Кракен» (3:4).

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    Еще четыре встречи «Эдмонтон» провел в «Роджерс Плейс». Поддержка родных болельщиков не помогла команде в играх против «Лос-Анджелеса» (1:5), «Миннесоты» (1:4), «Бостона» (2:3) и «Каролины» (1:3).

    «Торонто»

    Представители провинции Онтарио, Канада, заработали 40 очков в 29 матчах. В Атлантическом дивизионе «листья» находятся на втором месте и уступают по дополнительной статистике «Флориде».

    В конце осени «Торонто» выбил 4-матчевую победную серию, в которой затащил каждую встречу с форой в 3+ шайбы. Бонусом светлая линия «Мэйпл Лифс» затронула и декабрьский поединок против «Колорадо» (8:3).

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    • А вот после матча с «Эваланш» подопечные Шелдона Кифа потеряли очки в нескольких важных встречах. Сперва они на выезде проиграли «Миннесоте» (3:4 Б) и «Виннипегу» (3:6).

    Далее на «Скотиабанк Арене» «Торонто» победил «Коламбус» (5:4). Еще одна осечка случилась в матче с «Тампой-Бэй» (3:5). Однако в последнем поединке «Мэйпл Лифс» прибили «Чикаго» (5:4).

    Коэффициенты

    Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.68, а победа «Торонто» — в 2.27. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.72.

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    Прогноз

    Лишь в одной очной встрече из шести предыдущих канадская публика видела больше 6 голов. Другие поединки между «Ойлерз» и «Мэйпл Лифс» проходили тише.

    Учитывая, что сейчас у «Эдмонтона» имеются заметные проблемы в атаке, тягаться в результативный хоккей с «Торонто» им пока рано.

    Ставка

    Скорее всего, «листочки» обернут в свою пользу эту игру и закончат ее спокойно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.07.

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    «Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов зрители увидят в зарубе канадских топов?
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