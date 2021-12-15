В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 15 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадская команда из Альберты имеет в своей копилке 32 очка, добытых в 26 встречах. В таблице Тихоокеанского дивизиона «нефтяники» замыкают первую тройку.

В первом поединке декабря «Эдмонтон» оформил крупную победу над «Питтсбургом», стрельнув важными голами в третьем периоде (5:2). А после игры с «Пингвинз» дела «Ойлерз» пошли на спад.

В пяти дальнейших матчах команда Дэйва Типпетта только считает турнирные убытки. Началась унылая для «Ойлерз» серия в Сиэтле, где их придавил «Кракен» (3:4).

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Еще четыре встречи «Эдмонтон» провел в «Роджерс Плейс». Поддержка родных болельщиков не помогла команде в играх против «Лос-Анджелеса» (1:5), «Миннесоты» (1:4), «Бостона» (2:3) и «Каролины» (1:3).

«Торонто»

Представители провинции Онтарио, Канада, заработали 40 очков в 29 матчах. В Атлантическом дивизионе «листья» находятся на втором месте и уступают по дополнительной статистике «Флориде».

В конце осени «Торонто» выбил 4-матчевую победную серию, в которой затащил каждую встречу с форой в 3+ шайбы. Бонусом светлая линия «Мэйпл Лифс» затронула и декабрьский поединок против «Колорадо» (8:3).

А вот после матча с «Эваланш» подопечные Шелдона Кифа потеряли очки в нескольких важных встречах. Сперва они на выезде проиграли «Миннесоте» (3:4 Б) и «Виннипегу» (3:6).

Далее на «Скотиабанк Арене» «Торонто» победил «Коламбус» (5:4). Еще одна осечка случилась в матче с «Тампой-Бэй» (3:5). Однако в последнем поединке «Мэйпл Лифс» прибили «Чикаго» (5:4).

Коэффициенты

Победа «Эдмонтона» оценивается в 2.68, а победа «Торонто» — в 2.27. На ничью букмекеры дают коэффициент 4.72.

Прогноз

Лишь в одной очной встрече из шести предыдущих канадская публика видела больше 6 голов. Другие поединки между «Ойлерз» и «Мэйпл Лифс» проходили тише.

Учитывая, что сейчас у «Эдмонтона» имеются заметные проблемы в атаке , тягаться в результативный хоккей с «Торонто» им пока рано.

Ставка

Скорее всего, «листочки» обернут в свою пользу эту игру и закончат ее спокойно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 6 за 2.07.