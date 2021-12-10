В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 10 декабря. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповчане опустились на пятую строчку в рейтинге Западной конференции. В 37 матчах они набрали 51 очко и пропустили вперед СКА по вторичной статистике.

Продолжая приятно удивлять фанатов КХЛ, «Северсталь» недавно провела очередную беспроигрышную серию, дошедшую до пяти поединков. Удачная линия команды зародилась во встрече с «Витязем» (2:1 Б).

Продолжилась светлая полоса «стали» на домашней арене, где хозяева прибили ЦСКА (3:0) и «Торпедо» (3:1). А закончили свою серию парни Андрея Разина в выездных поединках против СКА (3:1) и рижского «Динамо» (3:1).

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Беспроигрышная цепочка продержалась дольше, если бы не матч с «Амуром» (1:2). В паре следующих встреч «Северсталь» одержала победу над «Витязем» (3:1) и уступила «Йокериту» (3:4 ОТ).

«Авангард»

Омская команда также скатала 37 матчей, но заработала в них всего 44 балла. В зачете Востока «ястребы» идут пятыми, опережая шестую «Сибирь» по дополнительным данным.

Во второй половине ноября «Авангард» был хорош. Команде удалось выбить пять побед подряд, после чего она снова поплыла и начала часто терять очки там, где от нее этого не ждали.

К примеру, в одной из таких встреч подопечные Боба Хартли слились «Адмиралу» (1:2 Б). Позже было поражение от «Сибири» (4:5) и унижение «Нефтехимика» (6:1).

В начале декабря «Авангард» отправился в ОАЭ, где сдал мировую игру «Ак Барсу» (1:3). В паре свеженьких матчей омичи разбили «Динамо» Рига (4:1) и уступили «Локомотиву» (2:3).

Коэффициенты

Во встрече 10 декабря победа «Северстали» оценивается в 2.94, в то время как «Авангард» букмекеры считают фаворитом с кэфом 2.14. На ничью можно поставить за 4.04.

Прогноз

Впервые за долгое время в регулярке ситуация крутанулась так, что «сталь» сегодня играет лучше и выглядит солиднее «Авангарда».

С омичами команде Разина будет нелегко даже дома, но при этом она станет цепляться за свои возможности , как это было в играх с другими серьезными соперниками.

Ставка

Даже если череповчане позволят «Авангарду» играть первым номером, он не сможет решить все на расслабоне. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит с форой 0 за 2.26.