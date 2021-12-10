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    Встреча «Калгари» с «Каролиной» получится «низовой»

    «Калгари» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 1.94) на хоккейный матч НХЛ 10 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Калгари» — «Каролина»
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    Мэттью Ткачук
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 10 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Калгари» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Калгари — Каролина

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Калгари»

    Хоккеисты из Альберты, Канада, заработали 35 очков в 26 играх чемпионата. В Тихоокеанском дивизионе они занимают первое место и обходят сенсационно второй «Анахайм» на 2 пункта.

    В конце осени «Калгари» на домашнем льду радушно принял «Виннипег», решив отдать дорогим гостям очки (2:4). А вот с «Питтсбургом» спустя пару дней «Флеймз» не были такими щедрыми (2:1 Б).

    После игры с «Пингвинз» подопечные Дэррила Саттера провели четыре встречи в разъездах и потерпели два поражения. Однако гостевые беды пришли не сразу. Сперва «огоньки» хлопнули «Лос-Анджелес» (3:2) и «Анахайм» (4:3 Б).

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    Первую осечку на выезде «Калгари» допустил в Неваде, где закинул победу в актив «Вегаса» (2:3). Еще хуже канадцы съездили в Калифорнию. В «САП Центре» их перемололи «акулы» из «Сан-Хосе» (3:5).

    «Каролина»

    Ребята из Северной Каролины поучаствовали в 24 матчах, в которых захватили 35 баллов. В Столичном дивизионе «Кейнс» замыкают тройку лучших и отстают от вторых «Рейнджерс» на 2 очка.

    Недавно «Каролина» пережила один из худших отрезков в новом сезоне — три подряд поражения, в ходе которых «Харрикейнз» позволяли соперникам забивать по 3+ гола.

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    • Первый тревожный звоночек команда Рода Бриндамора услышала в домашней встрече с «Вашингтоном» (2:4). А следующие потери состоялись в играх с «Далласом» (1:4) и «Оттавой» (2:3).

    Прийти в себя «Каролине» помогла встреча с одним из аутсайдеров Востока — «Баффало» (6:2). А в недавнем матче парни Бриндамора одержали победу над «Виннипегом» (4:2).

    Коэффициенты

    На победы команд в предстоящей игре букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.51. Ничья оценивается в 4.36.

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    Прогноз

    В очном пересечении сойдутся топы своих конференций, которые в паре-тройке последних матчей растеряли очки. Теперь в поединке друг против друга каждый попытается частично компенсировать упущенное.

    Ставка

    Обе команды в этой части чемпионата одни из лучших в НХЛ по игре в защите, поэтому не стоит надеяться на то, что стороны решат пробить отметку «больше». Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 1.94.

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    «Калгари» — «Каролина»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на хоккей. Встреча «Калгари» с «Каролиной» получится «низовой»
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