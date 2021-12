НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго», Панарин набрал четыре очка, «Сент-Луис» победил «Флориду»

Для голкипера «Тампы» Андрея Василевского эта победа стала 60-й в 2021 году. Россиянин вышел на второе место в истории по этому показателю, обогнав Берни Парента, который в 1974 году выиграл в составе «Филадельфии» 59 матчей. Рекордсмен — Марк-Андре Флери, одержавший в 2009 году 62 победы.

«Айлендерс» прервали серию из 11-ти поражений кряду. В этой игре ворота команды из Нью-Йорка защищал российский голкипер Илья Сорокин, совершивший 30 сэйвов.

В третьем периоде ворота «Коламбуса» защищал россиянин Даниил Тарасов, отразивший все 10 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча стал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, забивший победный гол в овертайме. Россиянин также отметился результативной передачей.

Еще один форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором заброшенной шайбы и результативного паса. Иван Барбашев сделал два ассиста.

У «Флориды» два результативных паса в активе Максима Мамина.

Героем матча стал лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший два гола и сделавший две результативные передачи.

