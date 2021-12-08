НХЛ. «Рейнджерс» разгромили «Чикаго», Панарин набрал четыре очка, «Сент-Луис» победил «Флориду»

«Детройт» — «Нэшвилл» 2:5

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Нэшвилл» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3) Голы: Джохансен — 7 (бол., Дюшен, Йоси), 12:32 — 0:1. Йоси — 8 (Фаббро, Джохансен), 17:43 — 0:2. Фаббри — 6 (бол., Сутер, Зайдер), 29:58 — 1:2. Казинс — 3 (Йоси), 42:33 — 1:3. Толванен — 3 (Фаббро, Джохансен), 47:07 — 1:4. Расмуссен — 2 (Эрне, Наместников), 48:57 — 2:4. Фаббро — 1 (п.в., Боровицки), 59:29 — 2:5Вратари: Неделькович (56:36 — 59:29) — РиттихШтраф: 16 — 14Броски: 16 (3+5+8) — 33 (11+14+8)

«Детройт» — «Нэшвилл»

«Монреаль» — «Тампа-Бэй» 2:3

Для голкипера «Тампы» Андрея Василевского эта победа стала 60-й в 2021 году. Россиянин вышел на второе место в истории по этому показателю, обогнав Берни Парента, который в 1974 году выиграл в составе «Филадельфии» 59 матчей. Рекордсмен — Марк-Андре Флери, одержавший в 2009 году 62 победы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (0:1, 2:0, 0:2) Голы: Марун — 6, 10:31 — 0:1. Сузуки — 6 (Савар, Друэн), 24:20 — 1:1. Хоффман — 5 (Сузуки), 27:08 — 2:1. Перри — 6 (Стэмкос, Хедман), 57:51 — 2:2. Палат — 7 (Киллорн, Чирелли), 59:22 — 2:3Вратари: Аллен — Василевский (57:20 — 57:51)Штраф: 13 — 19Броски: 23 (9+6+8) — 27 (7+11+9)

«Монреаль» — «Тампа-Бэй»

«Оттава» — «Айлендерс» 3:5

«Айлендерс» прервали серию из 11-ти поражений кряду. В этой игре ворота команды из Нью-Йорка защищал российский голкипер Илья Сорокин, совершивший 30 сэйвов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Айлендерс» — 3:5 (0:0, 1:3, 2:2) Голы: Ли — 5 (Бэйли, Мэйфилд), 23:00 — 0:1. Норрис — 11 (бол., Батерсон, Шабо), 29:44 — 1:1. Вальстрем — 8 (Беллоуз, Чарник), 34:06 — 1:2. Ли — 6 (Барзал, Пелек), 34:33 — 1:3. Беллоуз — 1 (Чарник, Вальстрем), 46:26 — 1:4. Холден — 1 (Штютцле, Форментон), 48:11 — 2:4. Пажо — 3 (Мэйфилд), 52:26 — 2:5. Форментон — 5 (мен., К. Браун), 55:54 — 3:5Вратари: Густавссон (58:23) — СорокинШтраф: 8 — 14Броски: 33 (9+13+11) — 27 (3+9+15)

«Оттава» — «Айлендерс»

«Торонто» — «Коламбус» 5:4

В третьем периоде ворота «Коламбуса» защищал россиянин Даниил Тарасов, отразивший все 10 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Коламбус» — 5:4 (3:0, 2:1, 0:3) Голы: Нюландер — 12 (бол., Мэттьюс, Райлли), 4:43 — 1:0. Мэттьюс — 16 (Бантинг, Райлли), 15:08 — 2:0. Ритчи — 1 (Каше), 16:30 — 3:0. Бьоркстранд — 7 (бол., Веренски, Дженнер), 31:39 — 3:1. Таварес — 12 (бол., Райлли, Нюландер), 38:34 — 4:1. Мэттьюс — 17 (Райлли), 38:41 — 5:1. Бьоркстранд — 8 (Бин, Хофманн), 40:33 — 5:2. Керали — 5 (Тексье, Робинсон), 56:25 — 5:3. Доми — 4 (Ворачек, Рословик), 59:59 — 5:4Вратари: Кэмпбелл — Мерзликинс (Тарасов, 40:00, 57:05 — 59:59)Штраф: 4 — 6Броски: 40 (18+12+10) — 32 (9+12+11)

«Торонто» — «Коламбус»

«Баффало» — «Анахайм» 0:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Анахайм» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Милано — 8 (Зеграс, Ракелль), 25:14 — 0:1. Кэррик — 5 (Мэнсон), 57:52 — 0:2Вратари: Луукконен (58:18) — СтоларзШтраф: 2 — 6Броски: 25 (7+3+15) — 23 (6+9+8)

«Баффало» — «Анахайм»

«Виннипег» — «Каролина» 2:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Голы: Слэвин — 1, 0:30 — 0:1. Ахо — 11 (Чатфилд, Нидеррайтер), 21:12 — 0:2. Элерс — 10 (Штястны, Шмидт), 22:18 — 1:2. Дюбуа — 13 (бол., Уилер, Шайфли), 36:06 — 2:2. Нечас — 6 (бол., Джарвис, Нидеррайтер), 39:40 — 2:3. Трочек — 6 (бол., Ахо, Слэвин), 43:04 — 2:4Вратари: Хеллибак (56:55) — АндерсенШтраф: 6 — 23Броски: 18 (5+8+5) — 34 (15+14+5)

«Виннипег» — «Каролина»

«Сент-Луис» — «Флорида» 4:3 ОТ

Первой звездой матча стал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, забивший победный гол в овертайме. Россиянин также отметился результативной передачей.

Еще один форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал автором заброшенной шайбы и результативного паса. Иван Барбашев сделал два ассиста.

У «Флориды» два результативных паса в активе Максима Мамина.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Флорида» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Барков — 10 (Мамин, Верхэге), 6:49 — 0:1. Тарасенко — 8 (Барбашев, Бучневич), 24:20 — 1:1. Монтур — 3 (Верхэге, Мамин), 25:12 — 1:2. Шенн — 4 (бол., Тарасенко, Кайру), 33:34 — 2:2. Саад — 11 (Барбашев, Браун), 46:48 — 3:2. Юбердо — 9 (Гудас, Уигар), 54:28 — 3:3. Бучневич — 10 (Парэйко, Кайру), 60:53 — 4:3Вратари: Хуссо (Линдгрен, 54:28) — НайтШтраф: 12 — 12Броски: 30 (5+15+9+1) — 40 (20+8+12+0)

Сент-Луис« — "Флорида"

«Чикаго» — «Рейнджерс» 2:6

Героем матча стал лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин, забивший два гола и сделавший две результативные передачи.

So this is love pic.twitter.com/pGSaDDKyvn — New York Rangers (@NYRangers) December 8, 2021

Первый результативный пас в этой игре стал для Панарина 500-м очком в НХЛ. Для достижения этой отметки ему понадобилось 457 матчей. Среди действующих хоккеистов быстрее это сделали только четыре человека: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург») — оба набрали 500-е очко 369-м матче, Александр Овечкин («Вашингтон») — в 373-м, Евгений Малкин («Питтсбург») — в 413-м.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Рейнджерс» — 2:6 (2:1, 0:1, 0:4) Голы: Труба — 5 (Панарин, Строум), 1:01 — 0:1. Густафссон — 1, 1:44 — 1:1. Дак — 4 (Дебринкэт, Строум), 7:09 — 2:1. Панарин — 8 (бол., Зибанежад, Крайдер), 23:19 — 2:2. Крайдер — 17 (бол., Фокс, Панарин), 44:59 — 2:3. Руни — 6 (Фокс, Ривз), 52:10 — 2:4. Панарин — 9 (п.в., Зибанежад, Труба), 56:50 — 2:5. Гудроу — 4 (Ривз, Руни), 58:41 — 2:6Вратари: Флери (56:30 — 56:50) — ГеоргиевШтраф: 13 — 27Броски: 26 (9+8+9) — 30 (9+13+8)

«Чикаго» — «Рейнджерс»

«Эдмонтон» — «Миннесота» 1:4

Одну из шайб в ворота «Эдмонтона» забросил российский защитник Дмитрий Куликов, которому ассистировал Кирилл Капризов, в активе которого теперь 30 (9+21) очков в текущем сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Голы: Эрикссон Эк — 10 (бол., Зуккарелло, Бродин), 1:11 — 0:1. Фолиньо — 11 (Дамба, Эрикссон Эк), 7:14 — 0:2. Пулюярви — 8 (Макдэвид, Хаймэн), 26:34 — 1:2. Раск — 4 (Бродин, Зуккарелло), 45:33 — 1:3. Куликов — 3 (Капризов, Бенн), 54:57 — 1:4Вратари: Коскинен — Тэлбот (45:30 — 45:33)Штраф: 4 — 10Броски: 39 (10+20+9) — 26 (10+6+10)

«Эдмонтон» — «Миннесота»

«Сан-Хосе» — «Калгари» 5:3