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    Затащит ли «Авангард» победу в Ярославле?

    «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 8 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Авангард»
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    Алексей Емелин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 8 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    В 37 играх сезона ярославцы взяли 45 очков, а в таблице Западной конференции они оказались шестыми. Седьмой и восьмой клубы отстают от «Локо» на 4 пункта.

    Пару недель назад «Локомотив» на своем льду принимал серьезных соперников и провел с ними хорошие встречи. Сперва «железнодорожники» взяли верх над «Йокеритом» (2:1 ОТ), а затем уступили «Трактору» лишь в овертайме (1:2 ОТ).

    Следующий матч парни Игоря Никитина также провели против «Йокерита», но на сей раз в Финляндии. На «Хартвалл Арене» ярославцев ждал облом (0:2).

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    Затем «Локо» проехался по Москве, где оформил победу над «Спартаком» (2:1 Б) и потерпел неудачу в игре с ЦСКА (0:1 ОТ). В последнем поединке команда Никитина победила «Сибирь» (3:2).

    «Авангард»

    Омская команда провела 36 матчей, заработав 44 балла. В зачете Восточной конференции «ястребы» занимают пятое место. В спину им дышит «Сибирь» с разницей в 2 пункта.

    В прошлом месяце у «Авангарда» был сильный отрезок, во время которого он выдал пять побед подряд, при этом в каждой встрече «ястребы» забивали хотя бы три шайбы.

    Накрылась цепочка омичей там, где этого вообще не ожидали — во встрече с «Адмиралом» (1:2 Б). После неудачного визита во Владивосток парни Боба Хартли проиграли еще и «Сибири» (4:5).

    Всю злость «Авангард» выплеснул на «Нефтехимик» 30 ноября (6:1), а затем в ОАЭ команда проиграла «Ак Барсу» в рамках KHL World Games (1:3). Вернувшись в Балашиху, подопечные Хартли разбили «Динамо» Рига (4:1).

    Коэффициенты

    Победа «Локомотива» в Ярославле оценивается в 2.25, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.77.

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    Прогноз

    К очной встрече соперники подойдут не в лучшем настроении после нескольких потерь в предыдущих поединках. Но при всех бедах с набором очков «ястребы» чуть симпатичнее выглядят в атаке.

    Ставка

    За счет того, что парни Хартли в нападении на данный момент сильнее, они проведут успешную гостевую встречу. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.08.

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    «Локомотив» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на хоккей. Затащит ли «Авангард» победу в Ярославле?
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