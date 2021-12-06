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    «Калгари» продолжит свою беспроигрышную гостевую серию?

    «Вегас» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 2.09) на хоккейный матч НХЛ 6 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Калгари»
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    «Калгари» в игре с «Анахаймом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 6 декабря. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 06 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Вегас — Калгари

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  • 2.20
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  • 4.20
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    «Вегас»

    В 23 матчах хоккеисты из Лас-Вегаса заработали 26 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» замыкают первую пятерку и отстают от будущего соперника на 9 пунктов.

    В ноябре календарь «Вегаса» позволил ему скатать шесть матчей при поддержке родных трибун. В пяти играх на «Т-Мобайл Арене» хозяева снесли своих соперников.

    Покинув город азарта, подопечные Питера Дебура отправились в Миссури, где потерпели разгромное поражение от «Сент-Луиса» (2:5), после чего с таким же счетом «Голден Найтс» припечатали «Нэшвилл» в Теннесси (5:2).

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    После пары выездных матчей «Вегас» вернулся домой, где проиграл «Эдмонтону» (2:3), а чуть позже в Калифорнии он слился «Анахайму» (5:6). В последней игре «Голден Найтс» раздавили «Аризону» (7:1).

    «Калгари»

    Канадские хоккеисты из Альберты имеют в своем резерве 35 очков, добытых в 24 поединках. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «огоньки» лидируют с 3-очковым отрывом от «Эдмонтона».

    Ближе к концу ноября «Калгари» успел подарить своим фанатам крутую серию из четырех побед. В трех матчах этого отрезка «Флеймз» забрасывали в раму противников по 5 шайб.

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    • В упомянутый период подопечные Дэррила Саттера разгромили «Баффало» (5:0), «Айлендерс» (5:2), «Бостон» (4:0) и «Чикаго» (5:2). Накрылась же серия «огоньков» в битве с «Виннипегом» (2:4).

    Долго унывать «Калгари» не стал. Уже в трех следующих встречах он разделался с каждым соперником. Парни Саттера взяли верх над «Питтсбургом» (2:1 Б), «Лос-Анджелесом» (3:2) и «Анахаймом» (4:3 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вегаса» на своем льду оценивается в 2.30, а на победу «Калгари» букмекеры дают возможность загрузить за 2.88. Ничейный исход можно выловить за 4.08.

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    Всю злость после нескольких поражений в последних матчах «Голден Найтс» перекинули на бедную «Аризону», которую разорвали на глазах у местной публики в Финиксе.

    Но «Флеймз» — соперники намного серьезнее «Койотис», с ними такой номер не пройдет. Чтобы закрепить за собой лидерство в дивизионе, команда Саттера приложит максимум усилий. Сейчас она готова хлопнуть нестабильных парней из Невады. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит в матче за 2.09.

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    «Вегас» — «Калгари»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на хоккей. «Калгари» продолжит свою беспроигрышную гостевую серию?
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