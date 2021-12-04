В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Уфа Арене» 4 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

После 35 сыгранных матчей уфимцы занимают уже четвертое место в Восточной конференции. В этих играх они настреляли 45 очков и пропустили на 2 пункта вперед «Ак Барс».

После паузы на Евротур «Салават Юлаев» скатал семь поединков, в четырех из которых он проиграл. Все поражения случились серией — в период с 20 по 28 ноября.

В ходе своего серого отрезка парни Томи Ламсы успели встретиться с «Динамо», которому уступили на «ВТБ Арене» (1:3). Еще в трех матчах «юлаевцы» слились «Торпедо» (0:1), «Витязю» (2:3 Б) и «Амуру» (1:2).

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На этом серия поражений «Салавата Юлаева» временно завершилась. Следующий матч после выезда в Хабаровск команда провела во Владивостоке, где спокойно разделалась с «Адмиралом» (2:0).

«Динамо» Москва

Столичные парни имеют в своем резерве 48 баллов, добытых в 35 встречах. На данный момент они замыкают первую тройку и отстают от самой вершины на 2 очка.

В ноябре у «Динамо» был пушечный 6-матчевый отрезок без поражений. В пяти играх данной серии москвичи забрасывали минимум 3 шайбы, а завершилась цепочка побед тремя встречами дома.

На «ВТБ Арене» команда Алексея Кудашова прихлопнула «Салават Юлаев» (3:1), «Куньлунь» (4:1) и «Трактор» (7:6 ОТ). Стоило динамовцам покинуть родные стены, как сразу же случилось крупное поражение от «Спартака» (1:4).

Неожиданная потеря очков в столичном дерби не заставила «Динамо» долго горевать. Уже в следующих встречах сине-белые разобрались с целым семейством кошачьих, прибив «Ак Барс» (4:1) и «Барыс» (4:2).

Прогноз и ставка

В предстоящем матче фаворитом встречи букмекеры считают «Салават Юлаев» — 2.40, победа «Динамо» Москва оценивается в 2.68, а ничья — в 4.24.

Пока «юлаевцы» опускались в таблице Востока, московские парни улучшали турнирные дела в своей конференции. В ноябре команда Кудашова выдала хорошую беспроигрышную серию , в которой была и встреча с уфимцами (3:1).

В шести предыдущих очных пересечениях столичные ребята оказались сильнее, а в трех матчах они выиграли с перевесом в 2+ шайбы. Нынешнее состояние этих клубов позволит гостям снова провернуть нечто подобное. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 3.07.