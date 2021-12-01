В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на арене «Витязь» 1 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Подольские парни провели 34 встречи, в которых взяли 28 очков. В турнирной таблице Западной конференции команда находится на 11-м месте, откатившись от зоны плей-офф на 10 пунктов.

В период с 5 по 22 ноября «Витязь» попал в очередную серию без побед, продлившуюся шесть матчей. Она стартовала с домашних поединков против ЦСКА (5:6 Б) и «Адмирала» (0:1 Б).

Далее парни Юрия Бабенко остались без очков в зарубе с «Авангардом» (0:3). Не помогли «богатырям» и родные трибуны, где позже команда уступила «Салавату Юлаеву» (2:4), «Куньлуню» (2:3 ОТ) и «Северстали» (1:2 Б).

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Затем «Витязь» сумел выдать две победы на чужом льду. Огорчить подольским ребятам удалось «Салават» (3:2 Б) и «Барыс» (3:1). В последней игре команда Бабенко была раздавлена «Торпедо» (1:4).

«Йокерит»

Парни из города Хельсинки скатали 34 матча и взяли в них 48 очков. В таблице Западной конференции команда находится на первом месте и опережает ближайших конкурентов на 2 балла.

В период с 30 октября по 7 ноября «Йокерит» оформил четыре подряд победы, после чего финские ребята посыпались и проиграли в четырех встречах из семи.

Сперва в Москве «джокеры» уступили «Динамо» (1:3), а после победы над «Адмиралом» (4:1) подопечные Лаури Марьямяки оказались слабее «Спартака» (2:4) и отомстили красно-белым в ответке (6:1).

Очередную неудачу «Йокерит» испытал в зарубе с «Локомотивом» (1:2 ОТ), после которой была потеря и в поединке с ЦСКА (2:3 ОТ). В последней игре парни Марьямяки взяли у «Локо» реванш (2:0).

Прогноз и ставка

На «Витязь» букмекеры предлагают поставить солидный кэф 3.94, в то время как на победу «Йокерита» дается котировка 1.74. Ничья оценивается в 4.40.

Недавно подольские ребята провели хорошие матчи, но особого турнирного влияния они не сделали. Ну а финские парни уже растранжирили достаточно очков , чтобы пошатнуть свое лидерство на Западе.

Кроме того, в двух последних очных встречах в Подольске гости из другой страны проиграли, поэтому сейчас банда Марьямяки попробует разбить эту тенденцию. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» победит с форой -1 за 2.00.