В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 28 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Вегас» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

На счету ребят из Невады 24 очка, добытых в 20 играх. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросам» удалось ворваться в тройку лидеров. А от второго «Эдмонтона» команда отстает на 4 пункта.

В десятых числах ноября «Вегас» побаловал зрителей на «Т-Мобайл Арене» тремя подряд победами. Соперниками «Голден Найтс» были «Сиэтл» (4:2), «Миннесота» (3:2) и «Ванкувер» (7:4).

Успешную серию команды Питера Дебура разорвали хоккеисты из Роли. В четвертой домашней встрече кряду «Вегас» потерпел поражение от «Каролины» (2:4).

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После нашествия «ураганов» «Вегас» дома переиграл «Детройт» (5:2) и «Коламбус» (3:2), а затем временно покинул свой любимый пригород Лас-Вегаса. На чужой территории парни Дебура пострадали от «Сент-Луиса» (2:5) и разнесли «Нэшвилл» (5:2).

«Эдмонтон»

Хоккеисты из Альберты, Канада, затащили 28 баллов в 19 встречах. В Тихоокеанском дивизионе они пока вторые с отставанием в 1 очко от конкурентов из Калгари, которые идут первыми.

С 10 по 17 ноября «Эдмонтон» вынужден был провести серию матчей в разъездах. В трех гостевых поединках из пяти «Ойлерз» остались с пустыми карманами.

В ходе отрезка на чужом льду подопечные Дэйва Типпетта проиграли «Детройту» (2:4), прихлопнули «Бостон» (5:3), уступили «Баффало» (3:2), взяли верх над «Сент-Луисом» (5:4) и пострадали от «Виннипега» (2:5).

Вернувшись в «Роджерс Плейс», «Эдмонтон» отомстил «Джетс» (2:1 Б) и прибил «Чикаго» (5:2). А в очередных матчах на чужбине «Ойлерз» проиграли «Далласу» (1:4) и одолели «Аризону» (5:3).

Прогноз и ставка

Загрузить на победу «Вегаса» можно за 2.50. На успешную игру «Эдмонтона» в Неваде букмекеры предлагают кэф 2.63, а на ничью — 4.08.

В новом сезоне эти команды уже успели пересечься и выдали месиво с 8 заброшенными шайбами . Тогда победили «Ойлерз» (5:3).

Следовательно, от очередной встречи одних из интереснейших в атаке команд резонно ждать повторения схожего сценария. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.15.