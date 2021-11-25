НХЛ. «Вашингтон» победил «Монреаль», «Айлендерс» проиграли седьмой матч подряд

«Флорида» — «Филадельфия» 2:1 ОТ

32 сэйва Сергея Бобровского помогли «Флориде» в овертайме обыграть «Филадельфию» — 2:1 ОТ. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Флорида» — «Филадельфия» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Фараби — 5 (Конекны, Проворов), 7:33 — 0:1. Беннетт — 7 (бол., Дюклер, Экблад), 43:59 — 1:1. Экблад — 6 (Юбердо, Беннетт), 62:39 — 2:1Вратари: Бобровский — ДжонсШтраф: 6-6Броски: Бобровский — Джонс

«Флорида» — «Филадельфия» 2:1 ОТ

«Баффало» — «Бостон» 1:5

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Бостон» — 1:5 (1:4, 0:0, 0:1) Голы: Окпосо — 5 (Асплунд), 10:56 — 1:0. Бержерон — 7 (Пастрняк, Маршан), 13:29 — 1:1. Койл — 6 (Фолиньо), 14:20 — 1:2. Пастрняк — 6 (бол., Макэвой, Бержерон), 16:59 — 1:3. Райлли — 2 (Фолиньо, Зборжил), 19:00 — 1:4. Холл — 5 (бол., Смит, Койл), 55:26 — 1:5Вратари: Делл (Токарски, 20:00) — СуэйменШтраф: 22-7Броски: 25 (8+14+3) — 47 (22+7+18)

«Баффало» — «Бостон» 1:5

«Питтсбург» — «Ванкувер» 4:1

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд, одолев на своем льду «Ванкувер» со счетом 4:1.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Ванкувер» — 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) Голы: Раст — 2 (бол., Летанг, Гюнтцель), 20:49 — 1:0. Родригес — 7, 27:29 — 2:0. Эштон-Риз — 1 (Макгинн, Блюгерс), 35:20 — 3:0. Хорват — 6 (Шенн), 54:52 — 3:1. Макгинн — 5 (п.в., Блюгерс, Петтерссон), 59:00 — 4:1Вратари: Джерри — Демко (57:09 — 58:09, 58:45 — 59:00)Штраф: 4-10Броски: 37 (16+15+6) — 37 (9+16+12)

«Питтсбург» — «Ванкувер» 4:1

«Вашингтон» — «Монреаль» 6:3

Три ассиста Александра Овечкина, а также голы Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль» — 6:3. Российский голкипер «Кэпс» Илья Самсонов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Монреаль» — 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) Голы: Дауд — 2 (Орлов, Дженсен), 3:34 — 1:0. Карлсон — 4 (бол., Кузнецов, Овечкин), 9:43 — 2:0. Сгарбосса — 1, 14:31 — 3:0. Эванс — 4 (Лехконен), 18:46 — 3:1. Кузнецов — 7 (Карлсон, Овечкин), 29:05 — 4:1. Кофилд — 1 (Друэн, Сузуки), 38:54 — 4:2. Уилсон — 7 (Овечкин, Макмайкл), 41:49 — 5:2. Орлов — 3 (Дауд), 45:57 — 6:2. Лехконен — 2 (Галлахер, Эванс), 57:34 — 6:3Вратари: Самсонов — АлленШтраф: 6-2Броски: 34 (16+10+8) — 28 (5+10+13)

«Вашингтон» идет на третьем месте в Восточной конференции. «Монреаль» располагается на 15-й строчке.

«Вашингтон» — «Монреаль» 6:3

«Коламбус» — «Виннипег» 3:0

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Виннипег» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Голы: Хофманн — 2 (Доми), 15:09 — 1:0. Веренски — 5 (бол., Ворачек, Боквист), 46:49 — 2:0. Пик — 1 (п.в., Гавриков, Тексье), 56:27 — 3:0Вратари: Мерзликинс — Хеллибак (56:08 — 56:27)Штраф: 10-8Броски: 32 (13+10+9) — 36 (15+8+13)

«Коламбус» — «Виннипег» 3:0

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:3 Б

В серии буллитов победный бросок на счету форварда «Миннесоты» Кевина Фиалы.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Миннесота» — 2:3 Б (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1) Голы: Хартман — 9 (Куликов, Зуккарелло), 12:10 — 0:1. Штурм — 4 (мен., Годро, Бродин), 19:06 — 0:2. Заха — 8 (Хишир, Татар), 43:08 — 1:2. Шарангович — 3 (Хишир, Братт), 58:53 — 2:2Победный буллит: ФиалаВратари: Блэквуд (58:17 — 58:53) — ТэлботШтраф: 8-10Броски: 42 (18+7+13+4) — 27 (13+6+7+1)

«Нью-Джерси» — «Миннесота» 2:3 Б

«Рейнджерс» — «Айлендерс» 4:1

«Айлендерс» проиграли седьмой поединок подряд, на этот раз уступив «Рейнджерс» со счетом 1:4.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Рейнджерс» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Голы: Крайдер — 14 (бол., Строум, Фокс), 20:29 — 0:1. Руни — 4 (Гудроу, Ривз), 34:28 — 0:2. Эндреофф — 1 (Койвула, Ахо), 43:52 — 1:2. Руни — 5 (Ривз, Немет), 44:12 — 1:3. Крайдер — 15 (Зибанежад, Какко), 51:02 — 1:4Вратари: Варламов — ШестеркинШтраф: 17-19Броски: 21 (8+8+5) — 21 (8+7+6)

«Рейнджерс» идут на пятом месте в Восточной конференции. «Айлендерс» располагаются на 14-й строчке.

«Рейнджерс» — «Айлендерс» 4:1

«Аризона» — «Эдмонтон» 3:5

«Эдмонтон» обыграл «Аризону» со счетом 5:3. В составе «Ойлерз» дублями отличились Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

«Детройт» — «Сент-Луис» 4:2

«Детройт» — «Сент-Луис» 4:2

«Нэшвилл» — «Вегас» 2:5

«Нэшвилл» — «Вегас» 2:5

«Лос-Анджелес» — «Торонто» 2:6

«Сиэтл Кракен» — «Каролина» 2:1

«Сан-Хосе» — «Оттава» 6:3