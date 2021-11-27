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    «Северсталь» порадует фанатов очередной победой в Череповце?

    «Северсталь» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч КХЛ 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Торпедо»
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    Михаил Тихонов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 27 Ноября 2021 года
    Северсталь
  • Череповец
    •  Северсталь 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч Северсталь — Торпедо

  • 1
  • 2.35
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  • 4.00
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Северсталь»

    Череповецкая команда провела 31 встречу, после которой оказалась на пятой строчке на Западе с 42 очками. На данном этапе регулярки ее отделяют 3 пункта от невообразимого первого места.

    В течение всей второй половины октября по 6 ноября «Северсталь» была непобедима. Звание несокрушимого клуба ей удалось удержать в течение девяти матчей.

    Последним, кого тогда успела снести «сталь», был «Металлург» Мг (5:2). После игры с «Магниткой» случилось первое за несколько недель поражение. Уступила команда Андрея Разина ЦСКА (2:3 Б).

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    После встречи с «армейцами» «Северсталь» одержала верх над «Динамо» Минск (4:3 Б), а затем допустила осечку в дуэли с «Барысом» (3:4 ОТ). Еще в паре матчей череповчане одолели «Витязь» (2:1 Б) и ЦСКА (3:0).

    «Торпедо»

    Нижегородцы имеют 34 балла, которые упали ей в карман после 32 матчей. В таблице Запада этого достаточно лишь для девятой позиции. Команда продолжает вести активную борьбу за восьмерку.

    Для «Торпедо» ноябрь начался фантастически. Команда оформила три подряд победы в «Нагорном» в основное время. «Автозаводцы» прихлопнули «Локо» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

    Однако после встречи с сочинцами начались потери. В трех поединках из пяти дальнейших подопечные Дэвида Немировского уступили. В том же «Нагорном» нижегородские парни слились «Салавату Юлаеву» (0:2).

    Затем на своей территории «Торпедо» раскатало «Адмирал» (4:1) и проиграло «Ак Барсу» (2:3 ОТ). В гостях команда Немировского была сильнее «Салавата Юлаева» (1:0) и слабее «Барыса» (2:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Северстали» букмекеры предлагают коэффициент 2.61, ничью можно поймать за 4.00, а победу «Торпедо» — за 2.35.

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    Несмотря на то что нижегородцев считают фаворитами, заруба в «Ледовом» не будет для них проходной. В девяти последних домашних матчах «сталь» только раз позволила себе оступиться.

    В ходе беспроигрышной серии череповчане успели вынести нескольких топов, а также хлопнуть «Торпедо» (2:1). Повторить этот успех хозяевам вполне по силам. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит в матче за 2.02.

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    «Северсталь» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» порадует фанатов очередной победой в Череповце?
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