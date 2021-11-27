В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 27 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Северсталь» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкая команда провела 31 встречу, после которой оказалась на пятой строчке на Западе с 42 очками. На данном этапе регулярки ее отделяют 3 пункта от невообразимого первого места.

В течение всей второй половины октября по 6 ноября «Северсталь» была непобедима. Звание несокрушимого клуба ей удалось удержать в течение девяти матчей.

Последним, кого тогда успела снести «сталь», был «Металлург» Мг (5:2). После игры с «Магниткой» случилось первое за несколько недель поражение. Уступила команда Андрея Разина ЦСКА (2:3 Б).

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После встречи с «армейцами» «Северсталь» одержала верх над «Динамо» Минск (4:3 Б), а затем допустила осечку в дуэли с «Барысом» (3:4 ОТ). Еще в паре матчей череповчане одолели «Витязь» (2:1 Б) и ЦСКА (3:0).

«Торпедо»

Нижегородцы имеют 34 балла, которые упали ей в карман после 32 матчей. В таблице Запада этого достаточно лишь для девятой позиции. Команда продолжает вести активную борьбу за восьмерку.

Для «Торпедо» ноябрь начался фантастически. Команда оформила три подряд победы в «Нагорном» в основное время. «Автозаводцы» прихлопнули «Локо» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

Однако после встречи с сочинцами начались потери. В трех поединках из пяти дальнейших подопечные Дэвида Немировского уступили. В том же «Нагорном» нижегородские парни слились «Салавату Юлаеву» (0:2).

Затем на своей территории «Торпедо» раскатало «Адмирал» (4:1) и проиграло «Ак Барсу» (2:3 ОТ). В гостях команда Немировского была сильнее «Салавата Юлаева» (1:0) и слабее «Барыса» (2:4).

Прогноз и ставка

На победу «Северстали» букмекеры предлагают коэффициент 2.61, ничью можно поймать за 4.00, а победу «Торпедо» — за 2.35.

Несмотря на то что нижегородцев считают фаворитами, заруба в «Ледовом» не будет для них проходной. В девяти последних домашних матчах «сталь» только раз позволила себе оступиться .

В ходе беспроигрышной серии череповчане успели вынести нескольких топов, а также хлопнуть «Торпедо» (2:1). Повторить этот успех хозяевам вполне по силам. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит в матче за 2.02.