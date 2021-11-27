Коэффициенты на матч Северсталь — Торпедо
«Северсталь»
Череповецкая команда провела 31 встречу, после которой оказалась на пятой строчке на Западе с 42 очками. На данном этапе регулярки ее отделяют 3 пункта от невообразимого первого места.
В течение всей второй половины октября по 6 ноября «Северсталь» была непобедима. Звание несокрушимого клуба ей удалось удержать в течение девяти матчей.
Последним, кого тогда успела снести «сталь», был «Металлург» Мг (5:2). После игры с «Магниткой» случилось первое за несколько недель поражение. Уступила команда Андрея Разина ЦСКА (2:3 Б).
После встречи с «армейцами» «Северсталь» одержала верх над «Динамо» Минск (4:3 Б), а затем допустила осечку в дуэли с «Барысом» (3:4 ОТ). Еще в паре матчей череповчане одолели «Витязь» (2:1 Б) и ЦСКА (3:0).
«Торпедо»
Нижегородцы имеют 34 балла, которые упали ей в карман после 32 матчей. В таблице Запада этого достаточно лишь для девятой позиции. Команда продолжает вести активную борьбу за восьмерку.
Для «Торпедо» ноябрь начался фантастически. Команда оформила три подряд победы в «Нагорном» в основное время. «Автозаводцы» прихлопнули «Локо» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).
Однако после встречи с сочинцами начались потери. В трех поединках из пяти дальнейших подопечные Дэвида Немировского уступили. В том же «Нагорном» нижегородские парни слились «Салавату Юлаеву» (0:2).
Затем на своей территории «Торпедо» раскатало «Адмирал» (4:1) и проиграло «Ак Барсу» (2:3 ОТ). В гостях команда Немировского была сильнее «Салавата Юлаева» (1:0) и слабее «Барыса» (2:4).
Прогноз и ставка
На победу «Северстали» букмекеры предлагают коэффициент 2.61, ничью можно поймать за 4.00, а победу «Торпедо» — за 2.35.
Несмотря на то что нижегородцев считают фаворитами, заруба в «Ледовом» не будет для них проходной. В девяти последних домашних матчах
В ходе беспроигрышной серии череповчане успели вынести нескольких топов, а также хлопнуть «Торпедо» (2:1). Повторить этот успех хозяевам вполне по силам. Наши прогноз и ставка — «Северсталь» победит в матче за 2.02.