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    «Сан-Хосе» не остановит беспроигрышную серию «Каролины»

    «Сан-Хосе» — «Каролина». Прогноз и ставка (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Каролина»
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    Йеспер Фаст
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Каролину». Игра пройдет в «САП Центре» 23 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    Хоккейный клуб из Калифорнии принял участие в 17 встречах и заработал в них 17 баллов. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона он занимает шестую строчку.

    Последний раз «Сан-Хосе» баловал публику домашней победой 3 ноября. То была игра с «Баффало» (5:3), после которой «Шаркс» потерпели шесть поражений в восьми матчах.

    Сперва в «САП Центре» изумрудные уступили «Сент-Луису» (3:5) и «Нью-Джерси» (2:3 Б). А после гостевой победы над «Калгари» (4:1) «акулы» проиграли «Виннипегу» (1:4) и «Колорадо» (2:6).

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    Еще одну победу подопечные Боба Бугнера оформили в поединке с «Миннесотой» (4:1). Далее в Миссури «Сан-Хосе» слился «Сент-Луису» (1:4), а в Калифорнии — «Вашингтону» (0:4).

    «Каролина»

    Ребята из Роли, Северная Каролина, имеют в своей копилке 28 очков, которые они взяли в 16 играх. В турнирной таблице Столичного дивизиона «ураганы» лидируют.

    После девяти побед подряд на старте сезона «Каролина» пережила первое в новой регулярке поражение. Случилось это в выездном поединке против «Флориды» (2:5).

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    • В следующих шести матчах подопечные Рода Бриндамора оформили пять побед. В одной из встреч с удачной развязкой «Кейнс» прихлопнули «Тампу-Бэй» (2:1 ОТ).

    После игры на «Амали Арене» «Каролина» дома не справилась с «Филадельфией» (1:2). А в четырех последних матчах «ураганы» победили «Сент-Луис» (3:2). «Вегас» (4:2), «Анахайм» (2:1) и «Лос-Анджелес» (5:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Сан-Хосе» оценивается в 2.89, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.48, а на победу «Каролины» — 2.18.

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    Команда Бриндамора выиграла в четырех последних встречах, в то время как «Шаркс» в пяти предыдущих поединках четырежды уступили, пропустив 4+ шайбы в каждом матче.

    Перед зарубой с «Кейнс» становится очевидно, что «Сан-Хосе» просто не в том состоянии, чтобы как-то навредить гостям из Роли. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» за 2.18.

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    «Сан-Хосе» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» не остановит беспроигрышную серию «Каролины»
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