НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе», Овечкин набрал три очка, «Тампа» проиграла «Нью-Джерси»

Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 ноября

«Лос-Анджелес» — «Каролина» 4:5

«Каролина» на выезде обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:4. Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Каролина» — 4:5 (2:2, 2:3, 0:0) Голы: Джарвис — 4 (Ахо, Деанджело), 3:00 — 0:1. Лизотт — 1 (Лемье, Эдлер), 4:38 — 1:1. Степан — 3 (Мартинук, Шей), 4:48 — 1:2. Кемпе — 6 (Эдлер, Копитар), 12:39 — 2:2. Ахо — 8 (Свечников, Андерсен), 26:16 — 2:3. Кемпе — 7 (мен.), 29:33 — 3:3. Котканиеми — 3 (Степан, Слэвин), 31:20 — 3:4. Лемье — 3 (Рой), 38:00 — 4:4. Нечас — 4 (Нидеррайтер, Стаал), 39:26 — 4:5Вратари: Петерсен (57:44) — АндерсенШтраф: 4-8Броски: 43 (13+10+20) — 20 (7+11+2)

«Каролина» с 28 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 18 очками — на девятой строчке Запада.

«Лос-Анджелес» — «Каролина» 4:5

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:5

«Тампа» упустила на своем льду «Нью-Джерси» со счетом 3:5, несмотря на 22 сэйва Андрея Василевского и ассист Михаила Сергачева.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 3:5 (2:1, 1:0, 0:4) Голы: Рутта — 2, 5:49 — 1:0. Шарангович — 1 (Хольц), 13:56 — 1:1. Марун — 3 (бол., Колтон, Сергачев), 18:15 — 2:1. Хедман — 3 (Катчук, Рутта), 26:17 — 3:1. Мерсер — 6 (Шарангович, Зигенталер), 41:12 — 3:2. Веси — 4 (Суббан, Зигенталер), 45:39 — 3:3. Шарангович — 2 (Братт, Хишир), 49:34 — 3:4. Татар — 2 (п.в., Грэйвс), 58:44 — 3:5Вратари: Василевский (57:27) — БлэквудШтраф: 6-8Броски: 34 (9+13+12) — 27 (4+15+8)

«Нью-Джерси» с 19 победами занимает восьмое место в Восточной конференции, «Тампа» с 21 очком — на шестой строчке.

«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» 3:5

«Флорида» — «Миннесота» 5:4

«Миннесота» на своем льду уступила «Флориде» со счетом 4:5. У «Уайлд» одну из шайб провел Кирилл Капризов. Также на счету российского хоккеиста результативная передача. Российский голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 34 броска из 38.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Миннесота» — 5:4 (1:0, 2:1, 2:3) Голы: Типпетт — 4 (Экблад, Ватрано), 17:45 — 1:0. Ватрано — 5 (Торнтон, Гудас), 28:23 — 2:0. Эрикссон Эк — 7 (бол., Зуккарелло, Капризов), 31:46 — 2:1. Ватрано — 6 (Форслинг), 34:50 — 3:1. Капризов — 5 (Годро), 41:55 — 3:2. Верхэге — 6 (Уигар, Экблад), 45:42 — 4:2. Фолиньо — 6 (Голигоски, Раск), 59:14 — 4:3. Беннетт — 6 (п.в., Юбердо), 59:23 — 5:3. Зуккарелло — 5 (Эрикссон Эк), 59:51 — 5:4Вратари: Бобровский — ТэлботШтраф: 4-2Броски: 37 (15+12+10) — 38 (5+16+17)

«Миннесота» с 22 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Флорида» с 29 очками лидирует на Востоке.

«Флорида» — «Миннесота» 5:4

«Торонто» — «Питтсбург» 0:2

«Питтсбург» на выезде победил «Торонто» со счетом 2:0. Отличились Джейк Гюнцель и Джефф Картер.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Питтсбург» — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) Голы: Гюнтцель — 7 (Раст, Дюмулин), 5:46 — 0:1. Картер — 4 (Зукер, Капанен), 17:15 — 0:2Вратари: Кэмпбелл (58:26) — ДжерриШтраф: 2-8Броски: 26 (7+10+9) — 31 (9+8+14)

«Питтсбург» с 18 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 25 очками — на четвертой строчке.

«Торонто» — «Питтсбург» 0:2

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Калгари» 2:5

«Айлендерс» дома проиграли «Калгари» со счетом 2:5, несмотря на 26 сэйвов Семена Варламова. В составе победителей дубль оформил Эндрю Манджапане. У островитян две шайбы забросил Брок Нельсон.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Калгари» — 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) Голы: Ричардсон — 2, 4:05 — 0:1. Манджапане — 13 (бол., Хэнифин, Годро), 13:18 — 0:2. Нельсон — 8 (бол., Паник, Палмиери), 19:37 — 1:2. Манджапане — 14 (бол., Хэнифин, Баклунд), 26:43 — 1:3. Нельсон — 9, 41:49 — 2:3. Льюис — 1 (п.в.), 58:45 — 2:4. Годро — 7 (п.в.), 59:22 — 2:5Вратари: Варламов (58:08) — МаркстремШтраф: 8-12Броски: 36 (13+9+14) — 31 (9+15+7)

«Калгари» с 25 очками лидирует в Западной конференции, «Айлендерс» с 12 очками — на 14-й строчке Востока.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Калгари» 2:5

«Филадельфия» — «Бостон» 2:5

«Филадельфия» в родных стенах проиграл «Бостону» — 2:5. В активе защитника «Флайерз» Ивана Проворова результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) Голы: Носек — 2 (Блид, Грызлик), 18:25 — 0:1. Форборт — 3 (Маршан, Пастрняк), 20:30 — 0:2. Брассар — 3 (Аткинсон, Жиру), 21:22 — 1:2. Брассар — 4 (бол., Жиру, Проворов), 29:25 — 2:2. Форборт — 4 (Смит, Дебраск), 36:27 — 2:3. Смит — 1 (Хаула, Дебраск), 41:28 — 2:4. Пастрняк — 5 (Зборжил, Койл), 52:47 — 2:5Вратари: Джонс — УльмаркШтраф: 13-17Броски: 31 (8+11+12) — 44 (21+13+10)

«Филадельфия» — «Бостон» 2:5

«Монреаль» — «Нэшвилл» 6:3

«Монреаль» обыграл «Нэшвилл» со счетом 6:3. В составе «Канадиенс» дубль на счету Райана Полинга, еще по шайбе забросили Арттури Лехконен, Кристиан Дворак, Брендан Галлахер и Тайлер Тоффоли. Гости ответили хет-триком Мэтта Дюшена.

«Монреаль» с 12 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 19 очками — на восьмой строчке Запада.

«Монреаль» — «Нэшвилл» 6:3

«Аризона» — «Детройт» 2:1 ОТ

«Аризона» обыграла в овертайме «Детройт» — 2:1. Автором победной шайбы стал Клейтон Келлер.

«Аризона» — «Детройт» 2:1 ОТ

«Даллас» — «Сент-Луис» 4:1

«Даллас» разгромил «Сент-Луис» со счетом 4:1. Результативную передачу отдал российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов. Его партнер по команде Александр Радулов не смог реализовать буллит по ходу встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Сент-Луис» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Бенн — 5 (бол., Сутер, Гурьянов), 25:16 — 1:0. Хинтц — 4 (мен., Раффль, Линделл), 30:39 — 2:0. Саад — 7 (бол., Перрон, Крюг), 32:19 — 2:1. Хинтц — 5 (мен., Раффль), 43:55 — 3:1. Бенн — 6 (п.в.), 58:31 — 4:1Вратари: Эттингер — БиннингтонШтраф: 12-8Броски: 33 (13+16+4) — 36 (11+12+13)

«Даллас» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» идет шестым.

«Даллас» — «Сент-Луис» 4:1

«Эдмонтон» — «Чикаго» 5:2

«Эдмонтон» в домашнем матче победил «Чикаго» со счетом 5:2. Голы в составе «Ойлерз» забили Коннор Макдэвид, Тайсон Бэрри, Кайлер Ямамото, Райан Маклеод и Леон Драйзайтль. У «Блекхоукс» дубль оформил Алекс Дебринкэт.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Чикаго» — 5:2 (4:1, 0:0, 1:1) Голы: Макдэвид — 12 (Хаймэн, Бушар), 10:16 — 1:0. Бэрри — 3 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 11:19 — 2:0. Ямамото — 4 (мен., Сивиур), 15:16 — 3:0. Маклеод — 2 (Фогеле, Броберг), 18:32 — 4:0. Дебринкэт — 10 (Дак, С. Джонс), 19:40 — 4:1. Дебринкэт — 11 (Курашев), 49:00 — 4:2. Драйзайтль — 18 (мен., Бушар), 56:28 — 5:2Вратари: Скиннер — ЛанкиненШтраф: 6-8Броски: 33 (14+10+9) — 31 (17+6+8)

«Эдмонтон» лидирует в турнирной таблице Западной конфкеренции, «Чикаго» — на 14-м месте.

«Эдмонтон» — «Чикаго» 5:2

«Вегас» — «Коламбус» 3:2

«Вегас» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 3:2. Евгений Дадонов, Владислав Гавриков и Егор Чинахов очков не набрали.

«Голден Найтс» набрал 23 очка и поднялся на третье место в таблице Западной конференции. «Коламбус» с 18 очками остался на 11-й позиции на Востоке.

«Вегас» — «Коламбус» 3:2

«Сан-Хосе» — «Вашингтон» 0:4

Три очка Александра Овечкина и шатаут Ильи Самсонова принесли «Вашингтону» крупную победу над «Сан-Хосе» со счетом 4:0.

«Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции. Сан-Хосе идет 11-м на «Западе».