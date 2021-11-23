«Салават Юлаев»
Уфимская команда смогла завоевать 42 балла в 31 встрече чемпионата. С такими показателями она по-прежнему замыкает первую тройку в таблице Восточной конференции.
В матче 3 ноября «Салават Юлаев» на своем льду одержал верх над «Амуром» (3:2). На данный момент это последняя домашняя победа уфимцев.
В следующем поединке при родных фанатах парни Томи Ламсы не справились с «Авангардом» (2:4). А затем «юлаевцы» схлопотали технарь из-за несостоявшейся игры с «Трактором».
После паузы на Евротур «Салават Юлаев» хлопнул челябинцев в гостях (2:0), а также разобрался с «Витязем» в Подольске (4:2). В последнем матче уфимцы слились «Динамо» Москва (1:3).
«Торпедо»
В активе нижегородской команды имеется 30 сыгранных поединков, в которых она завоевала 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции «автозаводцы» являются девятыми.
В конце прошлого месяца «Торпедо» провело 3-матчевую гостевую серию и осталось без набранных баллов. Уступила команда «Спартаку» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Сочи» (0:2).
Шесть следующих поединков парни Дэвида Немировского скатали дома. На старте этого отрезка нижегородцы победили «Локомотив» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).
Далее на своем льду «Торпедо» допустило осечку в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:2), после чего команда Немировского успела разгромить «Адмирал» (4:1) и слиться «Ак Барсу» (2:3 ОТ).
Прогноз и ставка
Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Торпедо» — 4.86.
Частые потери очков в последних матчах позволили соперникам «Салавата» приблизиться к нему в таблице Востока. Однако у их будущих оппонентов дела в регулярке намного хуже.
«Торпедо» пытается соревноваться за место в восьмерке на Западе, но конкуренты нижегородцев пока успешно им мешают.
В четырех предыдущих очных встречах в Уфе