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    Сможет ли «Салават Юлаев» взять 2 балла у себя дома?

    «Салават Юлаев» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч КХЛ 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Торпедо»
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    Маркус Гранлунд
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Ноября 2021 года
    Салават Юлаев
  • Уфа
    •  Салават Юлаев 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
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  • 5.20
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Салават Юлаев»

    Уфимская команда смогла завоевать 42 балла в 31 встрече чемпионата. С такими показателями она по-прежнему замыкает первую тройку в таблице Восточной конференции.

    В матче 3 ноября «Салават Юлаев» на своем льду одержал верх над «Амуром» (3:2). На данный момент это последняя домашняя победа уфимцев.

    В следующем поединке при родных фанатах парни Томи Ламсы не справились с «Авангардом» (2:4). А затем «юлаевцы» схлопотали технарь из-за несостоявшейся игры с «Трактором».

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    После паузы на Евротур «Салават Юлаев» хлопнул челябинцев в гостях (2:0), а также разобрался с «Витязем» в Подольске (4:2). В последнем матче уфимцы слились «Динамо» Москва (1:3).

    «Торпедо»

    В активе нижегородской команды имеется 30 сыгранных поединков, в которых она завоевала 32 очка. В турнирной таблице Западной конференции «автозаводцы» являются девятыми.

    В конце прошлого месяца «Торпедо» провело 3-матчевую гостевую серию и осталось без набранных баллов. Уступила команда «Спартаку» (3:5), «Северстали» (1:2) и «Сочи» (0:2).

    Шесть следующих поединков парни Дэвида Немировского скатали дома. На старте этого отрезка нижегородцы победили «Локомотив» (3:2), «Динамо» Минск (4:0) и «Сочи» (5:1).

    Далее на своем льду «Торпедо» допустило осечку в матче с «Салаватом Юлаевым» (0:2), после чего команда Немировского успела разгромить «Адмирал» (4:1) и слиться «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Салавата Юлаева» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу «Торпедо» — 4.86.

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    Частые потери очков в последних матчах позволили соперникам «Салавата» приблизиться к нему в таблице Востока. Однако у их будущих оппонентов дела в регулярке намного хуже.

    «Торпедо» пытается соревноваться за место в восьмерке на Западе, но конкуренты нижегородцев пока успешно им мешают.

    В четырех предыдущих очных встречах в Уфе «юлаевцы» были сильнее «Торпедо». Так почему бы не продолжить эту приятную для хозяев тенденцию в поединке 23 ноября? Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.32.

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    «Салават Юлаев» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на хоккей. Сможет ли «Салават Юлаев» взять 2 балла у себя дома?
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