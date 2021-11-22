В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на арене «Витязь» 22 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Северсталь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Хоккеисты из Подольска провели 30 матчей и остались с 23 баллами на счету. А в турнирной таблице Западной конференции команда застряла на последней позиции.

В матче первого ноября «Витязь» отправился в Челябинск, где устроил зарубу с «Трактором». В поединке с «медведями» гости сумели оформить победу (4:2).

После встречи с «Трактором» подопечные Юрия Бабенко потерпели пять подряд поражений. И стартовала череда потерь с домашней игры против ЦСКА (5:6 Б).

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В следующем матче на своем льду «Витязь» слился «Адмиралу» (0:1 Б). А в остальных поединках парни из Подольска уступили «Авангарду» (0:3), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Куньлуню» (2:3 ОТ).

«Северсталь»

Череповецкая команда завоевала 38 поединков в 29 играх. Благодаря этим показателям она сумела подняться на пятое место в турнирной таблице Западной конференции.

С 16 октября по 6 ноября «Северсталь» выдала 9-матчевый отрезок без поражений, который закончился домашними встречами с «Торпедо» (2:1), «Спартаком» (3:2 Б), «Авто» (3:2) и «Магниткой» (5:2).

После успешной серии побед подопечные Андрея Разина проиграли дважды в трех поединках. Одну потерю очков «сталь» пережила в гостевом матче против ЦСКА (2:3 Б).

Позже «Северсталь» отправилась в Белоруссию, где отобрала баллы у минского «Динамо» (4:3 Б). Вернувшись в Череповец, парни Разина не смогли справиться с «Барысом» (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» оценивается в 2.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.10, а на победу «Северстали» — 2.72.

«Витязь» незаметно для себя стал самым слабым клубом Запада , который является при этом худшим в конференции по пропущенным голам — 97.

Команда Разина же сумела поразить конкурентов недавней беспроигрышной серией, позволившей вклиниться в борьбу за высокие места.

Очевидно, что в матче с последним коллективом Запада череповчане очки терять не планируют. Наши прогноз и ставка — победа «Северстали» в матче за 2.05.