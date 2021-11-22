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    «Рейнджерс» добудут очередную победу в «Мэдисон Сквер Гарден»?

    «Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 2.80) на хоккейный матч НХЛ 22 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Баффало»
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    Мика Зибанежад
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 22 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • Ставка!
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    «Рейнджерс»

    В 17 играх чемпионата хоккеисты с Манхэттена сумели заработать 23 балла, благодаря чему их команда сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.

    С 3 по 7 ноября «Рейнджерс» провели гостевую серию в Канаде. В трех матчах у северных соседей «синерубашечники» проиграли «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

    А после осечек в Канаде подопечные Жерара Галлана оформили четыре победы подряд. В первой успешной игре «рейнджеры» на своей территории огорчили «Флориду» (4:3).

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    Далее хоккеисты с Бродвея взяли верх над «Коламбусом» (5:3), «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Монреалем» (3:2). В последнем поединке «Рейнджерс» оказались слабее «Торонто» (1:2).

    «Баффало»

    Коллектив из Буффало, Нью-Йорк, провел в новом сезоне 16 встреч и заработал в них 16 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он является шестым.

    Совсем недавно «Баффало» пережил пять подряд поражений, четыре из которых случились в гостях. Сперва на чужом льду «Сэйбрз» слились «Лос-Анджелесу» (2:3), «Сан-Хосе» (3:5) и «Сиэтлу» (2:5).

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    • А после встречи с «Кракеном» парни Дона Гранато дома не справились с «Детройтом» (3:4 ОТ). Далее было поражение от «Вашингтона» на «Кэпитал Уан Арене» (3:5).

    Разбавить череду потерь «Баффало» удалось в зарубе с «Эдмонтоном» (3:2). В остальных встречах «Сэйбрз» уступили «Торонто» (4:5), прихлопнули «Питтсбург» (2:1) и крупно влетели «Калгари» (0:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Баффало» — 3.42.

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    На своем льду «рейнджеры» победили в последних четырех матчах, забросив в ворота каждого соперника минимум 3 шайбы.

    «Баффало» же сейчас далек от возможности как-то навредить уверенной в себе команде Галлана. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТМ 6.5 за 2.80.

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    «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 22.11.2021. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» добудут очередную победу в «Мэдисон Сквер Гарден»?
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