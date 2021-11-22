В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Баффало». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 22 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Рейнджерс» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В 17 играх чемпионата хоккеисты с Манхэттена сумели заработать 23 балла, благодаря чему их команда сейчас находится на третьем месте в турнирной таблице Столичного дивизиона.

С 3 по 7 ноября «Рейнджерс» провели гостевую серию в Канаде. В трех матчах у северных соседей «синерубашечники» проиграли «Ванкуверу» (2:3 ОТ), «Эдмонтону» (5:6 ОТ) и «Калгари» (0:6).

А после осечек в Канаде подопечные Жерара Галлана оформили четыре победы подряд. В первой успешной игре «рейнджеры» на своей территории огорчили «Флориду» (4:3).

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Далее хоккеисты с Бродвея взяли верх над «Коламбусом» (5:3), «Нью-Джерси» (4:3 Б) и «Монреалем» (3:2). В последнем поединке «Рейнджерс» оказались слабее «Торонто» (1:2).

«Баффало»

Коллектив из Буффало, Нью-Йорк, провел в новом сезоне 16 встреч и заработал в них 16 баллов. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он является шестым.

Совсем недавно «Баффало» пережил пять подряд поражений, четыре из которых случились в гостях. Сперва на чужом льду «Сэйбрз» слились «Лос-Анджелесу» (2:3), «Сан-Хосе» (3:5) и «Сиэтлу» (2:5).

А после встречи с «Кракеном» парни Дона Гранато дома не справились с «Детройтом» (3:4 ОТ). Далее было поражение от «Вашингтона» на «Кэпитал Уан Арене» (3:5).

Разбавить череду потерь «Баффало» удалось в зарубе с «Эдмонтоном» (3:2). В остальных встречах «Сэйбрз» уступили «Торонто» (4:5), прихлопнули «Питтсбург» (2:1) и крупно влетели «Калгари» (0:5).

Прогноз и ставка

Победа «Рейнджерс» оценивается в 1.91, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.72, а на победу «Баффало» — 3.42.

На своем льду «рейнджеры» победили в последних четырех матчах , забросив в ворота каждого соперника минимум 3 шайбы.

«Баффало» же сейчас далек от возможности как-то навредить уверенной в себе команде Галлана. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят + ТМ 6.5 за 2.80.