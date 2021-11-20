НХЛ. «Колорадо» разгромил «Сиэтл», Ничушкин забросил шайбу в меньшинстве

«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:7

Одну из шайб в ворота «Сиэтла» забросил Валерий Ничушкин, для которого этот гол стал вторым в сезоне. Россиянин отличился в первом периоде в тот момент, когда «Колорадо» был в меньшинстве.

«Сиэтл» потерпел шестое поражение подряд, при этом пропуская в каждом матче не менее четырех шайб.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Колорадо» — 3:7 (0:2, 0:4, 3:1) Голы: Бураковски — 5 (бол.), 4:04 — 0:1. Ничушкин — 2 (мен., Джост, Мюррей), 6:39 — 0:2. Макар — 4 (Кадри), 23:01 — 0:3. Бураковски — 6 (бол., Макар, Кадри), 25:33 — 0:4. Макар — 5 (Хелм), 32:48 — 0:5. Э. Джонсон — 2 (Рантанен, Шервуд), 37:17 — 0:6. Обе-Кубель — 1 (Джост, Ньюхук), 44:47 — 0:7. Эберле — 9 (бол., Юханссон, Данн), 45:57 — 1:7. Танев — 7 (бол., Соуси, Ларссон), 48:30 — 2:7. Блэкуэлл — 1 (Донской), 55:12 — 3:7Вратари: Дриджер (Грубауэр, 25:33) — КемперШтраф: 20 — 10Броски: 28 (7+6+15) — 30 (11+14+5)

«Сиэтл» — «Колорадо»

«Ванкувер» — «Виннипег» — 3:2

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин отметился результативной передачей. Для россиянина этот ассист стал первым в НХЛ.

«Ванкувер» прервал серию из пяти поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) Голы: Экман-Ларссон — 2 (бол., Петтерссон, Подколзин), 13:51 — 1:0. Берроуз — 1 (Майерс, Дикинсон), 23:12 — 2:0. Элерс — 6, 24:12 — 2:1. Гарлэнд — 5 (бол., Чейссон, Миллер), 26:54 — 3:1. Дюбуа — 10 (Шайфли, Коннор), 57:32 — 3:2Вратари: Демко — Комри (57:57)Штраф: 2 — 8Броски: 29 (12+9+8) — 39 (16+12+11)