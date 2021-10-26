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    Чем «Торпедо» удивит «Спартак»?

    «Спартак» — «Торпедо». Прогноз и ставка (к. 3.48) на хоккейный матч КХЛ 26 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Торпедо»
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    Марк Марин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 26 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Спартак»

    Столичный хоккейный клуб провел в чемпионате 21 встречу и заработал 23 очка. В турнирной таблице Западной конференции он сейчас седьмой.

    В первой половине октября «Спартак» пережил не лучший свой отрезок в регулярке, потерпев три поражения. Эта грустная серия началась в домашней игре с «Металлургом» Мг (0:4).

    Затем на чужом льду подопечные Бориса Миронова оказались слабее «Авангарда» (2:5) и ЦСКА (0:1). А в четырех последних играх красно-белые были непобедимы.

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    Сперва команда Миронова одержала верх над «Динамо» Минск (2:1 ОТ). После этого «Спартак» разделался с ЦСКА (4:3 ОТ), «Витязем» (5:2) и «Куньлунем» (4:2).

    «Торпедо»

    Нижегородская команда в 21 игре смогла завоевать 23 балла, что делает ее на данном этапе девятой в зачете Западной конференции.

    В матчах 9 и 11 октября «Торпедо» пережило пару поражений в «Нагорном». Уступили «автозаводцы» минскому «Динамо» (3:4) и «Северстали» (2:3 Б).

    После осечки в игре со «стальными» подопечные Дэвида Немировского одержали три победы. Они одолели «Витязь» (3:1), «Амур» (2:1 ОТ) и «Автомобилист» (4:3).

    Прервалась беспроигрышная полоса «Торпедо» в зарубе с «Авангардом» (0:1). В своем последнем матче нижегородский клуб разделался с «Нефтехимиком» (6:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Торпедо» — 2.69.

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    В последних встречах красно-белые поправили в лучшую сторону свое турнирное положение благодаря ряду побед, в то время как «Торпедо» опустилось за пределы восьмерки на Западе.

    Но в недавних играх нижегородцы смотрелись бодро, хорошо справляясь со схожими соперниками. В равной битве со «Спартаком» парни Немировского будут пытаться догнать или даже обойти его в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Торпедо» с форой -1 за 3.48.

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    «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка (3.48), статистика, коэффициенты матча 26.10.2021. Прогнозы на хоккей. Чем «Торпедо» удивит «Спартак»?
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