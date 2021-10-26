В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 26 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Столичный хоккейный клуб провел в чемпионате 21 встречу и заработал 23 очка. В турнирной таблице Западной конференции он сейчас седьмой.

В первой половине октября «Спартак» пережил не лучший свой отрезок в регулярке, потерпев три поражения. Эта грустная серия началась в домашней игре с «Металлургом» Мг (0:4).

Затем на чужом льду подопечные Бориса Миронова оказались слабее «Авангарда» (2:5) и ЦСКА (0:1). А в четырех последних играх красно-белые были непобедимы.

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Сперва команда Миронова одержала верх над «Динамо» Минск (2:1 ОТ). После этого «Спартак» разделался с ЦСКА (4:3 ОТ), «Витязем» (5:2) и «Куньлунем» (4:2).

«Торпедо»

Нижегородская команда в 21 игре смогла завоевать 23 балла, что делает ее на данном этапе девятой в зачете Западной конференции.

В матчах 9 и 11 октября «Торпедо» пережило пару поражений в «Нагорном». Уступили «автозаводцы» минскому «Динамо» (3:4) и «Северстали» (2:3 Б).

После осечки в игре со «стальными» подопечные Дэвида Немировского одержали три победы. Они одолели «Витязь» (3:1), «Амур» (2:1 ОТ) и «Автомобилист» (4:3).

Прервалась беспроигрышная полоса «Торпедо» в зарубе с «Авангардом» (0:1). В своем последнем матче нижегородский клуб разделался с «Нефтехимиком» (6:3).

Прогноз и ставка

Победа «Спартака» оценивается в 2.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу «Торпедо» — 2.69.

В последних встречах красно-белые поправили в лучшую сторону свое турнирное положение благодаря ряду побед, в то время как «Торпедо» опустилось за пределы восьмерки на Западе.