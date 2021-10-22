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    «Авангард» продолжит идти без поражений?

    «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.22) на хоккейный матч КХЛ 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Авангард»
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    Арсений Грицюк
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 22 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 22 Октября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Авангард Авангард
  • Омск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Ак Барс»

    Казанцы в 21 игре чемпионата смогли забрать у соперников 28 очков, поэтому сейчас они находятся на четвертом месте в таблице Восточной конференции.

    Ровными результаты «Ак Барса» назвать нельзя, особенно в этом месяце, где в девяти поединках «коты» потерпели четыре поражения.

    Одно из таких состоялось на «Татнефть-Арене» в противостоянии с «Динамо» Минск (3:4 ОТ), после которого парни Дмитрия Квартальнова уступили еще и «Магнитке» (1:3).

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    В трех гостевых играх «Ак Барс» прибил «Барыс» (6:3) и «Салават Юлаев» (3:2 Б), а также снова пострадал от «Магнитки» (1:2). В недавних встречах казанцы разделались с «Амуром» (3:2 ОТ) и влетели «Динамо» Москва (4:5 ОТ).

    «Авангард»

    Омичи провели в регулярке 19 встреч, после которых остались с 24 баллами в резерве. В турнирной таблице Востока команда замыкает пятерку сильнейших.

    В начале октября «Авангард» внезапно настигла трехматчевая серия поражений, в ходе которой «ястребы» проиграли «Трактору» (3:4), «Автомобилисту» (2:5) и «Барысу» (0:1).

    После осечки в Нур-Султане «Авангард» успел провести еще шесть матчей. Каждый поединок подопечные Боба Хартли обернули в свою пользу.

    В рамках этой серии «Авангард» одержал верх над «Спартаком» (5:2), «Автомобилистом» (3:1), «Барысом» (4:1), «Сибирью» (4:3), «Сочи» (5:4) и «Торпедо» (1:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Авангарда» — 2.99.

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    К сложнейшему поединку в Казани «ястребы» подходят после шести побед кряду в основное время. Очевидно, команда Хартли набрала хорошую форму.

    С такими кондициями гости готовы навязать борьбу «Ак Барсу», который в трех домашних встречах из пяти последних потерпел поражения. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» с форой 0 за 2.22.

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    «Ак Барс» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Авангард» продолжит идти без поражений?
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