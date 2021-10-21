В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 21 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Хоккейный клуб из города Хельсинки в 20 матчах взял 28 баллов, а в турнирной таблице Западной конференции он закрепился на третьей позиции.

После серии из 11 матчей без поражений, которую «Йокерит» выдал в период с 6 сентября по 1 октября, финны слегка захандрили и допустили четыре осечки кряду.

На выезде подопечные Лаури Марьямяки проиграли «Трактору» (2:3 Б), «Автомобилисту» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). А у себя дома «шуты» слились «Нефтехимику» (3:6).

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В паре следующих матчей «Йокерит» разобрался с «Сибирью» (4:3) и СКА (5:4 ОТ). Еще в одной зарубе с питерцами парни Марьямяки потерпели поражение (0:2).

«Металлург» Мг

Ребята из Магнитогорска сыграли в 19 поединках, после которых в их активе лежат 34 очка. А в таблице Восточной конференции команда лидирует.

С 10 сентября по 14 октября «Металлург» Мг выдал сумасшедшую победную серию из 14 матчей, в 13 из которых «сталевары» выиграли в основное время.

Два заключительных поединка этого мощного отрезка состоялись в Магнитогорске. Команда Ильи Воробьева обыграла «Сочи» (3:1) и «Ак Барс» (2:1).

А вот 17 числа крутой серии «сталеваров» пришел конец. В родных стенах «Магнитка» была повержена «Салаватом Юлаевым» (2:5). В недавней встрече в Латвии «лисы» победили «Динамо» Рига (5:4 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 2.56.

В пяти последних очных матчах «Йокерит» пережил четыре поражения. Очевидно, с «Металлургом» ему тягаться тяжело в любых обстоятельствах.