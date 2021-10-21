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    На своей территории «Йокерит» разберется с «Магниткой»?

    «Йокерит» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.75) на хоккейный матч КХЛ 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Йокерит» — «Металлург» Мг
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    Джордан Шрёдер
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 21 октября. Начало встречи — в 18:30 мск. «Йокерит» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 21 Октября 2021 года
    Йокерит
  • Хельсинки
    •  Йокерит 18:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Йокерит»

    Хоккейный клуб из города Хельсинки в 20 матчах взял 28 баллов, а в турнирной таблице Западной конференции он закрепился на третьей позиции.

    После серии из 11 матчей без поражений, которую «Йокерит» выдал в период с 6 сентября по 1 октября, финны слегка захандрили и допустили четыре осечки кряду.

    На выезде подопечные Лаури Марьямяки проиграли «Трактору» (2:3 Б), «Автомобилисту» (1:5) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). А у себя дома «шуты» слились «Нефтехимику» (3:6).

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    В паре следующих матчей «Йокерит» разобрался с «Сибирью» (4:3) и СКА (5:4 ОТ). Еще в одной зарубе с питерцами парни Марьямяки потерпели поражение (0:2).

    «Металлург» Мг

    Ребята из Магнитогорска сыграли в 19 поединках, после которых в их активе лежат 34 очка. А в таблице Восточной конференции команда лидирует.

    С 10 сентября по 14 октября «Металлург» Мг выдал сумасшедшую победную серию из 14 матчей, в 13 из которых «сталевары» выиграли в основное время.

    Два заключительных поединка этого мощного отрезка состоялись в Магнитогорске. Команда Ильи Воробьева обыграла «Сочи» (3:1) и «Ак Барс» (2:1).

    А вот 17 числа крутой серии «сталеваров» пришел конец. В родных стенах «Магнитка» была повержена «Салаватом Юлаевым» (2:5). В недавней встрече в Латвии «лисы» победили «Динамо» Рига (5:4 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.20, а на победу «Металлурга» Мг — 2.56.

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    В пяти последних очных матчах «Йокерит» пережил четыре поражения. Очевидно, с «Металлургом» ему тягаться тяжело в любых обстоятельствах.

    Но в текущем сезоне «шуты», несмотря на все свои недавние потери, демонстрируют неплохую статистику и хорошо играют в атаке. За счет этого хозяева в Финляндии могут выехать в предстоящем поединке. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» победит + ТБ 4.5 за 2.75.

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    «Йокерит» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на хоккей. На своей территории «Йокерит» разберется с «Магниткой»?
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