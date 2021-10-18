В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Витязь» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

Команда из Подольска продолжает ухудшать свою ситуацию на Западе. Сейчас она застряла на 11-м месте в таблице с 14 очками, набранными в 18 играх.

Последний раз «Витязь» подарил своим фанатам победу 27 сентября в домашнем рубилове со СКА (6:5 Б). А в семи следующих матчах «богатыри» раздали зачетные баллы.

Неприятная серия поражений началась для команды Юрия Бабенко с игры против «Локомотива» (1:4), после которой парни из Подольска уступили «Куньлуню» (2:4).

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В трех следующих матчах в гостях «Витязь» слился «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (1:2). На своем льду подопечные Бабенко проиграли «Торпедо» (1:3) и «Динамо» Рига (3:4 ОТ).

«Сибирь»

Новосибирская команда провела в регулярке 18 матчей и одержала в них 13 баллов. В рейтинге Восточной конференции она занимает десятое место.

После ряда поражений в конце сентября «Сибирь» 1 октября отправилась в Уфу на матч с «Салаватом Юлаевым». Ту встречу «снеговики» затащили (3:1).

Затем ребята из Новосибирска крупно слились «Торпедо» (0:3), а в паре следующих матчей подопечные Андрея Мартемьянова взяли верх над «Динамо» Рига (3:1) и «Витязем» (2:1).

Что касается последних поединков, то в трех выездных играх «Сибирь» осталась без очков. Уступили «снеговики» «Динамо» Рига (1:4), «Йокериту» (3:4) и «Авангарду» (3:4).

Прогноз и ставка

Победа «Витязя» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Сибири» — 2.84.

Печальные результаты клуба из Подольска стали причиной того, что команда застряла на предпоследнем месте Запада.