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    «Сибирь» воспользуется не лучшим периодом «Витязя»?

    «Витязь» — «Сибирь». Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч КХЛ 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Сибирь»
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    Ник Шор
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Витязь» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2021 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Сибирь Сибирь
  • Новосибирск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
    •

    «Витязь»

    Команда из Подольска продолжает ухудшать свою ситуацию на Западе. Сейчас она застряла на 11-м месте в таблице с 14 очками, набранными в 18 играх.

    Последний раз «Витязь» подарил своим фанатам победу 27 сентября в домашнем рубилове со СКА (6:5 Б). А в семи следующих матчах «богатыри» раздали зачетные баллы.

    Неприятная серия поражений началась для команды Юрия Бабенко с игры против «Локомотива» (1:4), после которой парни из Подольска уступили «Куньлуню» (2:4).

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    В трех следующих матчах в гостях «Витязь» слился «Амуру» (1:2 Б), «Адмиралу» (2:3) и «Сибири» (1:2). На своем льду подопечные Бабенко проиграли «Торпедо» (1:3) и «Динамо» Рига (3:4 ОТ).

    «Сибирь»

    Новосибирская команда провела в регулярке 18 матчей и одержала в них 13 баллов. В рейтинге Восточной конференции она занимает десятое место.

    После ряда поражений в конце сентября «Сибирь» 1 октября отправилась в Уфу на матч с «Салаватом Юлаевым». Ту встречу «снеговики» затащили (3:1).

    Затем ребята из Новосибирска крупно слились «Торпедо» (0:3), а в паре следующих матчей подопечные Андрея Мартемьянова взяли верх над «Динамо» Рига (3:1) и «Витязем» (2:1).

    Что касается последних поединков, то в трех выездных играх «Сибирь» осталась без очков. Уступили «снеговики» «Динамо» Рига (1:4), «Йокериту» (3:4) и «Авангарду» (3:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Витязя» оценивается в 2.22, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Сибири» — 2.84.

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    Печальные результаты клуба из Подольска стали причиной того, что команда застряла на предпоследнем месте Запада.

    Сибиряки на данном этапе также не блещут серией побед, но зато в защите они играют получше. Скорее всего, оборона будет ключом успеха «снеговиков» в их сложной встрече с «богатырями». Наши прогноз и ставка — победа «Сибири» в матче за 2.14.

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    «Витязь» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Сибирь» воспользуется не лучшим периодом «Витязя»?
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