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    Кто затащит столичное дерби?

    «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.23) на хоккейный матч КХЛ 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Владислав Каменев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 18 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    В активе этой московской команды имеется 18 матчей, в которых она заработала столько же очков. В турнирной таблице Западной конференции красно-белые идут девятыми.

    В течение нескольких недель «Спартак» провел два столичных дерби. Первое такое противостояние состоялось 28 сентября. В тот вечер гости на «ВТБ Арене» пострадали от динамовцев (3:6).

    После поединка с «Динамо» подопечные Бориса Миронова у себя дома грохнули «Нефтехимик» (5:1) и «Северсталь» (2:0), а затем пришлось пережить избиения от «Магнитки» (0:4) и «Авангарда» (2:5).

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    Второе рубилово в рамках столичного дерби «Спартак» провел 11 октября и уступил ЦСКА (0:1). В своем последнем матче красно-белые разделались с «Динамо» Минск (2:1 ОТ).

    ЦСКА

    Другой клуб из Москвы успел принять участие в 19 поединках чемпионата, после которых он оказался на четвертой позиции в Западной конференции с 24 очками.

    В этом месяце ЦСКА вышел на лед в рамках семи матчей и уступил трижды. В одной из неудачных встреч «армейцы» оказались слабее «Ак Барса» (1:2).

    А после крупных побед над «Куньлунем» (4:1) и «Динамо» Москва (0:3) парни Сергея Федорова неожиданно потеряли очки еще в одной игре с «Ред Стар» (1:2).

    Три последних матча ЦСКА провел при родных болельщиках. Дома московские парни прибили «Спартак» (1:0), влетели «Амуру» (1:5) и взяли верх над «Адмиралом» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Спартака» оценивается в 3.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.00, а на победу ЦСКА — 2.23.

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    В текущем сезоне две эти команды пересекались между собой пару раз. В обеих встречах была непростая заруба, из которой «армейцы» оба раза вышли победителями.

    У «Спартака» сейчас не самый лайтовый период в регулярке, поскольку совсем недавно он уступил трижды в четырех поединках. Тягаться с командой Федорова будет сложно, поэтому наши прогноз и ставка — победа ЦСКА за 2.23.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на хоккей. Кто затащит столичное дерби?
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