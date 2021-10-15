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    На сколько голов «Куньлунью» хватит сил в противостоянии с «Барысом»?

    «Куньлунь» — «Барыс». Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч КХЛ 15 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Барыс»
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    Никита Хлыстов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 15 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Октября 2021 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Барыс Барыс
  • Нур-Султан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 4.45
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Куньлунь»

    Представители Китая провели в новом сезоне 16 матчей, заработав в них 11 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда занимает 11-е место.

    Совсем недавно у «Куньлуня» был неприятный отрезок, во время которого он потерпел поражения от «Автомобилиста» (1:5), «Салавата Юлаева» (1:5), «Трактора» (1:4), «Сибири» (0:1) и «Амура» (0:2).

    Немного размочить грустную серию хоккеистам Айвана Занатты удалось в зарубе с «Адмиралом» (3:1), после которой «драконы» уступили «Динамо» Москва (3:5).

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    В октябре «Куньлунь» успел переиграть «Витязь» (4:2), крупно слиться ЦСКА (1:4) и бросить «армейцам» ответку (2:1), а также отдать очки минскому «Динамо» (5:6 ОТ).

    «Барыс»

    Хоккейный клуб из Казахстана провел 17 поединков и забрал себе 14 баллов. В турнирной таблице Восточной конференции он опустился на восьмую позицию.

    В конце сентября и начале октября «Барыс» провел три встречи на чужой территории. В каждой игре хозяйская команда оставила его без очков.

    В упомянутых матчах подопечные Юрия Михайлиса слились «Металлургу» Мг (3:4), «Динамо» Москва (1:3) и «Локомотиву» (3:4).

    А возвращение в Нур-Султан «Барыс» отпраздновал победами над «Авангардом» (1:0) и СКА (3:0). В последних же встречах команда Михайлиса уступила «Ак Барсу» (3:6) и «Авангарду» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Куньлуня» оценивается в 3.11, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.32, а на победу «Барыса» — 1.99.

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    В гостевых поединках у казахстанского клуба сейчас беда, однако в очных встречах с «драконами» ребята из Нур-Султана чувствуют себя превосходно.

    Ни в одном из шести последних матчей против «Ред Стар» они не проиграли и не пропустили больше 2 голов.

    Логично предположить, что команда Михайлиса сделает все, чтобы продолжить эту традицию и улучшить ситуацию в таблице Востока. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Куньлуня» меньше 2 за 2.46.

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    «Куньлунь» — «Барыс»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. На сколько голов «Куньлунью» хватит сил в противостоянии с «Барысом»?
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