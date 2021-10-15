ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан ВирцФлориан Вирц: будущее «Байера» и сборной Германии
  • 20:55
    • «Йокерит» дома одолел «Сибирь» и вышел на первое место в конференции
  • 20:14
    • Жирков о конфликте со Слуцким: Хотел встать и сказать: «Да пошли вы!»
  • 19:23
    • «Магнитка» обыграла «Ак Барс», одержав 14-ю победу подряд
  • 17:53
    • Самарин лидирует после короткой программы на турнире в Венгрии
  • 17:37
    • Ларионов назначен главным тренером олимпийской сборной России
  • 17:21
    • Форвард «Манчестер Сити» выбыл из строя на месяц
  • 16:33
    • Центровой ЦСКА второй раз подряд признан MVP тура Евролиги
    Все новости спорта

    Питерцы поставят на место «шутов» на их льду?

    «Йокерит» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 15 октября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Йокерит Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Йокерит» — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йоонас Кемппайнен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 15 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йокерит»

    Финские парни заработали 26 очков в 18 играх, благодаря чему они вырвались на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

    В текущем сезоне «Йокерит» стрельнул крутой серией побед из 11 матчей, после которой команду из города Хельсинки настигла полоса неудач.

    После разгромной победы над «Северсталью» 1 октября (4:1) подопечные Лаури Марьямяки четырежды кряду уступили. Началось все с потери очков в зарубе с «Трактором» (2:3 Б).

    Все прогнозы на КХЛ

    Затем «джокеры» проиграли «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (3:6). В своем последнем матче «Йокерит» разделался с «Сибирью» (4:3).

    СКА

    Хоккейный клуб с Невы в 17 поединках сезона забрал себе 25 очков, что делает команду второй в турнирной таблице Западной конференции.

    В одном из последних матчей сентября СКА устроил смачную рубку с «Витязем», в которой уступил по буллитам (5:6 Б). Та встреча прошла в Подольске.

    После нее подопечные Валерия Брагина провели три поединка в «Ледовом дворце», где они прихлопнули «Трактор» (4:3 Б), «Нефтехимик» (2:0) и «Локо» (1:0).

    Прервалась 3-матчевая серия побед «армейцев» во встрече с «Барысом» (0:3). В последних же поединках СКА одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (5:0) и «Динамо» Москва (5:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Йокерита» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу СКА — 3.01.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Только в своем последнем матче финнам удалось оборвать череду поражений, в ходе которых они стабильно пропускали 2+ шайбы за матч.

    Да и победная встреча с «Сибирью» не получилась такой проходной, как хотелось бы. Очевидно, питерцы сейчас сильнее «шутов». Это они готовы доказать в очном поединке. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой 0 за 2.34.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Боливия — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Чили — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Заря
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Куньлунь — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Йокерит» — СКА: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на хоккей. Питерцы поставят на место «шутов» на их льду?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры