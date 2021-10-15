В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Хартвалл Арене» 15 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Йокерит» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йокерит»

Финские парни заработали 26 очков в 18 играх, благодаря чему они вырвались на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

В текущем сезоне «Йокерит» стрельнул крутой серией побед из 11 матчей, после которой команду из города Хельсинки настигла полоса неудач.

После разгромной победы над «Северсталью» 1 октября (4:1) подопечные Лаури Марьямяки четырежды кряду уступили. Началось все с потери очков в зарубе с «Трактором» (2:3 Б).

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Затем «джокеры» проиграли «Автомобилисту» (1:5), «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ) и «Нефтехимику» (3:6). В своем последнем матче «Йокерит» разделался с «Сибирью» (4:3).

СКА

Хоккейный клуб с Невы в 17 поединках сезона забрал себе 25 очков, что делает команду второй в турнирной таблице Западной конференции.

В одном из последних матчей сентября СКА устроил смачную рубку с «Витязем», в которой уступил по буллитам (5:6 Б). Та встреча прошла в Подольске.

После нее подопечные Валерия Брагина провели три поединка в «Ледовом дворце», где они прихлопнули «Трактор» (4:3 Б), «Нефтехимик» (2:0) и «Локо» (1:0).

Прервалась 3-матчевая серия побед «армейцев» во встрече с «Барысом» (0:3). В последних же поединках СКА одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (5:0) и «Динамо» Москва (5:3).

Прогноз и ставка

Победа «Йокерита» оценивается в 2.06, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.24, а на победу СКА — 3.01.

Только в своем последнем матче финнам удалось оборвать череду поражений, в ходе которых они стабильно пропускали 2+ шайбы за матч.

Да и победная встреча с «Сибирью» не получилась такой проходной, как хотелось бы. Очевидно, питерцы сейчас сильнее «шутов». Это они готовы доказать в очном поединке. Наши прогноз и ставка — победа СКА с форой 0 за 2.34.