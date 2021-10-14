В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. «Колорадо» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

В прошлом сезоне команда из Денвера выдала один из мощнейших показателей в регулярке. В 56 играх она заработала 82 очка и забросила 197 шайб, оказавшись первой в Западном дивизионе.

В стартовом плей-офф раунде Кубка Стэнли «Колорадо» встретился с «Сент-Луисом». Это противостояние не доставило «Эвс» никаких хлопот, они оформили 4 победы кряду и спокойно залетели в 1/4.

В четвертьфинале подопечные Джареда Беднара сошлись с «Вегасом». А вот в данном месиве «Эвеланш» пострадали (2:4), из-за чего покинули турнир.

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Перед новой регуляркой «Колорадо» провел шесть матчей предсезонки, в четырех из которых проиграл. А победить денверскому клубу удалось лишь «Миннесоту» (6:4) и «Даллас» (4:2).

«Чикаго»

Представители Иллинойса в прошлом чемпионате играли в Центральном дивизионе, где за 56 матчей набрали всего 55 очков, оставшись за бортом Кубка Стэнли.

К новому регулярному турниру «Чикаго» подготовился с помощью шести контрольных поединков. Выйти победителем ему удалось из трех встреч.

На старте предсезонки «Блэкхокс» уступили в зарубе с «Детройтом» (3:4 Б), а затем подопечные Джереми Коллитона не смогли справиться с «Сент-Луисом» (3:6).

Позже «Чикаго» отомстил «Блюз» (5:1) и вернул ответку «Детройту» (6:4). В двух последних матчах с «Миннесотой» хоккеисты из Иллинойса проиграли (2:3 ОТ) и взяли верх (5:1).

Прогноз и ставка

Победа «Колорадо» оценивается в 1.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.88, а на победу «Чикаго» — 4.32.

В прошлом сезоне «Колорадо» был одним из тех, кто провел регулярное первенство действительно сильно и рассчитывал на высокие стадии в Кубке Стэнли.

Что касается очных встреч, то последний раз с «Чикаго» «Эвс» играли дома еще в 2019 году. Тогда хозяева катком проехались по «Блэкхокс» (7:3). Затем в паре матчей в Иллинойсе «Колорадо» победил (4:1) и проиграл (3:5).