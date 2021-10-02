В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Трактор Арене» 2 октября. Начало встречи — в 13:00 мск. «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Челябинский клуб после 12 матчей имеет на своем счету 18 очков, что делает его на данный момент третьим в турнирной таблице Восточной конференции.

Самую продолжительную серию побед в новой регулярке «Трактор» выдал с 8 по 18 сентября. Победить «танкистам» удалось в пяти поединках кряду.

После этого подопечные Анвара Гатиятулина начали чаще сливаться. Сперва они дома были разгромлены минским «Динамо» (0:5).

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А после побед над ЦСКА (2:1) и «Автомобилистом» (2:1 Б) «Трактор» потерпели разгромное поражение от «Торпедо» (2:5) и слился СКА (3:4 Б).

«Авангард»

Действующие обладатели Кубка Гагарина в регулярке пока имеют 12 очков, добытых в 10 матчах. В таблице Восточной конференции они находятся на шестом месте.

На старте сезона «Авангард» выдал три победы подряд, обыграв ЦСКА (4:0), «Адмирал» (4:3 Б) и «Амур» (3:2 ОТ). Но после хорошего начала «ястребы» трижды уступили.

Подопечные Боба Хартли не справились с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7). Прервать неудачный отрезок омичи смогли в противостоянии с «Автомобилистом» (3:1).

В следующей встрече «Авангард» припечатал «Спартак» (4:0), а затем крупно влетел «Локомотиву» (1:4). В последнем матче «ястребы» разделались с «Сочи» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Авангарда» — 2.73.

В каждом матче, в котором омский клуб проигрывал, он пропускал минимум 3 шайбы . Ну и в ходе самого сезона в сетку «ястребов» влетает многовато — в среднем 2.6 шайбы за поединок.

«Трактор», который на данный момент показывает хорошие результаты, в среднем забивает соперникам 2.91 гола.

Статистика пропущенных «Авангарда» и показатели в атаке у челябинцев сойдутся в их очном противостоянии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.08.