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    «Трактор» организует «теплый» прием «Авангарду»

    «Трактор» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч КХЛ 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Авангард»
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    Теему Пулккинен
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Трактор Арене» 2 октября. Начало встречи — в 13:00 мск. «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Трактор»

    Челябинский клуб после 12 матчей имеет на своем счету 18 очков, что делает его на данный момент третьим в турнирной таблице Восточной конференции.

    Самую продолжительную серию побед в новой регулярке «Трактор» выдал с 8 по 18 сентября. Победить «танкистам» удалось в пяти поединках кряду.

    После этого подопечные Анвара Гатиятулина начали чаще сливаться. Сперва они дома были разгромлены минским «Динамо» (0:5).

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    А после побед над ЦСКА (2:1) и «Автомобилистом» (2:1 Б) «Трактор» потерпели разгромное поражение от «Торпедо» (2:5) и слился СКА (3:4 Б).

    «Авангард»

    Действующие обладатели Кубка Гагарина в регулярке пока имеют 12 очков, добытых в 10 матчах. В таблице Восточной конференции они находятся на шестом месте.

    На старте сезона «Авангард» выдал три победы подряд, обыграв ЦСКА (4:0), «Адмирал» (4:3 Б) и «Амур» (3:2 ОТ). Но после хорошего начала «ястребы» трижды уступили.

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    • Подопечные Боба Хартли не справились с «Динамо» Москва (2:5), «Йокеритом» (2:3) и «Металлургом» Мг (4:7). Прервать неудачный отрезок омичи смогли в противостоянии с «Автомобилистом» (3:1).

    В следующей встрече «Авангард» припечатал «Спартак» (4:0), а затем крупно влетел «Локомотиву» (1:4). В последнем матче «ястребы» разделались с «Сочи» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 2.29, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.98, а на победу «Авангарда» — 2.73.

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    В каждом матче, в котором омский клуб проигрывал, он пропускал минимум 3 шайбы. Ну и в ходе самого сезона в сетку «ястребов» влетает многовато — в среднем 2.6 шайбы за поединок.

    «Трактор», который на данный момент показывает хорошие результаты, в среднем забивает соперникам 2.91 гола.

    Статистика пропущенных «Авангарда» и показатели в атаке у челябинцев сойдутся в их очном противостоянии. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Трактора» больше 2.5 за 2.08.

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    «Трактор» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на хоккей. «Трактор» организует «теплый» прием «Авангарду»
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