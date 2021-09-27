«Динамо» Рига
После 12 сыгранных матчей латвийская команда имеет на своем счету всего 7 очков, из-за чего она застряла на дне турнирной таблицы Западной конференции.
На старте сезона «Динамо» Рига потерпело поражения от «Локомотива» (2:3) и ЦСКА (2:3), а первую победу бордовые завоевали в зарубе с «Куньлунем» (6:5).
После результативной встречи с китайской командой подопечные Сергея Зубова вновь пережили неудачи, влетев «Трактору» (1:6) и «Локо» (0:4).
Позже «Динамо» Рига неожиданно стрельнуло победами над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2). В последних матчах рижане слились «Спартаку» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ).
«Сочи»
Коллектив из Краснодарского края в 11 поединках сумел взять 8 очков. На данный момент он находится на 11-й строчке в общекомандном зачете Запада.
В начале сезона «Сочи» удалось припечатать двух соперников. В дебютных встречах в «Большом» «леопарды» хлопнули «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ).
В шести следующих встречах команду Евгения Ставровского настигла серия неудач, в ходе которой сочинцы уступили ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлуню» (2:3 Б), «Ак Барсу» (2:3 Б), СКА (0:2) и снова «Ак Барсу» (0:1).
Выпутаться из этого ужаса «Сочи» удалось в противостоянии с «Нефтехимиком» (1:0). Но в последних играх парни Ставровского не справились с «Динамо» Москва (0:4) и «Йокеритом» (2:4).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Сочи» — 2.88.
В Латвии между собой устроят зарубу последние команды Запада. У обеих сейчас на счету по 19 заброшенных шайб и заметные проблемы в обороне.
В предыдущем домашнем очном поединке латвийцы уступили, но