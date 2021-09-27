В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «Арене Рига» 27 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

После 12 сыгранных матчей латвийская команда имеет на своем счету всего 7 очков, из-за чего она застряла на дне турнирной таблицы Западной конференции.

На старте сезона «Динамо» Рига потерпело поражения от «Локомотива» (2:3) и ЦСКА (2:3), а первую победу бордовые завоевали в зарубе с «Куньлунем» (6:5).

После результативной встречи с китайской командой подопечные Сергея Зубова вновь пережили неудачи, влетев «Трактору» (1:6) и «Локо» (0:4).

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Позже «Динамо» Рига неожиданно стрельнуло победами над «Торпедо» (2:1) и «Барысом» (3:2). В последних матчах рижане слились «Спартаку» (1:3), «Динамо» Москва (1:4) и «Северстали» (1:2 ОТ).

«Сочи»

Коллектив из Краснодарского края в 11 поединках сумел взять 8 очков. На данный момент он находится на 11-й строчке в общекомандном зачете Запада.

В начале сезона «Сочи» удалось припечатать двух соперников. В дебютных встречах в «Большом» «леопарды» хлопнули «Амур» (4:0) и «Витязь» (6:5 ОТ).

В шести следующих встречах команду Евгения Ставровского настигла серия неудач, в ходе которой сочинцы уступили ЦСКА (1:4), «Торпедо» (1:2), «Куньлуню» (2:3 Б), «Ак Барсу» (2:3 Б), СКА (0:2) и снова «Ак Барсу» (0:1).

Выпутаться из этого ужаса «Сочи» удалось в противостоянии с «Нефтехимиком» (1:0). Но в последних играх парни Ставровского не справились с «Динамо» Москва (0:4) и «Йокеритом» (2:4).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Сочи» — 2.88.

В Латвии между собой устроят зарубу последние команды Запада. У обеих сейчас на счету по 19 заброшенных шайб и заметные проблемы в обороне.