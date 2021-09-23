В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Трактор Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трактор»

Сыграв в восьми поединках, челябинцы смогли завоевать 13 баллов, благодаря которым команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

После первого поражения в сезоне от «Йокерита» (4:5 ОТ) «Трактор» выдал серию из пяти беспроигрышных матчей, которая стартовала с разгрома рижского «Динамо» (6:1).

Далее подопечные Анвара Гатиятулина разделались с «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3), «Нефтехимиком» (3:1) и «Куньлунем» (4:1).

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А вот в последнем поединке на своем льду что-то пошло не так. На глазах у родных болельщиков «Трактор» не только прервал хорошую серию, но и пережил разгромное поражение от «Динамо» Минск (0:5).

ЦСКА

Москвичи поучаствовали в девяти играх и набрали за все свои матчи 14 баллов. Такие показатели позволили красно-синим вырваться на второе место на Западе.

После сокрушительного поражения от «Авангарда» на старте регулярки (0:4) ЦСКА оформил четыре победы. На своем пути «армейцы» снесли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локо» (3:1).

Добить победную серию до пяти подопечным Сергея Фёдорова помешал «Барыс». Представителю Казахстана московские парни уступили дома (3:6).

Позже «армейцы» затащили столичное дерби со «Спартаком» (5:3) и прихлопнули «Автомобилист» (3:2 ОТ). Ну а в Нур-Султане ЦСКА отомстил «Барысу» (2:1 ОТ).

Прогноз и ставка

Победа «Трактора» оценивается в 3.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу ЦСКА — 2.00.

В недавней домашней игре неожиданно всплыли все проблемы «Трактора» в защите, из-за чего команда получила 5 голов от «Динамо» Минск.