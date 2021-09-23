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    Игра «Трактора» и ЦСКА будет тихой

    «Трактор» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 23 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — ЦСКА
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    Сергей Калинин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Трактор Арене» 23 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Сентября 2021 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Трактор»

    Сыграв в восьми поединках, челябинцы смогли завоевать 13 баллов, благодаря которым команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

    После первого поражения в сезоне от «Йокерита» (4:5 ОТ) «Трактор» выдал серию из пяти беспроигрышных матчей, которая стартовала с разгрома рижского «Динамо» (6:1).

    Далее подопечные Анвара Гатиятулина разделались с «Северсталью» (2:1 Б), «Витязем» (4:3), «Нефтехимиком» (3:1) и «Куньлунем» (4:1).

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    А вот в последнем поединке на своем льду что-то пошло не так. На глазах у родных болельщиков «Трактор» не только прервал хорошую серию, но и пережил разгромное поражение от «Динамо» Минск (0:5).

    ЦСКА

    Москвичи поучаствовали в девяти играх и набрали за все свои матчи 14 баллов. Такие показатели позволили красно-синим вырваться на второе место на Западе.

    После сокрушительного поражения от «Авангарда» на старте регулярки (0:4) ЦСКА оформил четыре победы. На своем пути «армейцы» снесли «Динамо» Рига (3:2), «Сочи» (4:1), «Ак Барс» (2:1 ОТ) и «Локо» (3:1).

    Добить победную серию до пяти подопечным Сергея Фёдорова помешал «Барыс». Представителю Казахстана московские парни уступили дома (3:6).

    Позже «армейцы» затащили столичное дерби со «Спартаком» (5:3) и прихлопнули «Автомобилист» (3:2 ОТ). Ну а в Нур-Султане ЦСКА отомстил «Барысу» (2:1 ОТ).

    Прогноз и ставка

    Победа «Трактора» оценивается в 3.26, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу ЦСКА — 2.00.

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    В недавней домашней игре неожиданно всплыли все проблемы «Трактора» в защите, из-за чего команда получила 5 голов от «Динамо» Минск.

    Такой расклад стал огорчением для челябинцев, поэтому к поединку с ЦСКА хозяева подойдут ответственнее. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5 за 1.89.

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    «Трактор» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 23.09.2021. Прогнозы на хоккей. Игра «Трактора» и ЦСКА будет тихой
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