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    «Йокерит» снова справится с «Локомотивом»?

    «Локомотив» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.34) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Йокерит»
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    Марат Хайруллин
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Арене-2000» 20 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2021 года
    Локомотив
  • Ярославль
    •  Локомотив 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    Ярославская команда за семь матчей смогла накопить 7 очков, благодаря чему она поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

    В дебютном поединке сезона «Локомотив» дома расстроил рижское «Динамо» (3:2). А вот после энергозатратной зарубы с латвийцами «железнодорожники» трижды проиграли.

    Первую потерю баллов подопечные Андрея Скабелки пережили в противостоянии со СКА (3:4 Б). В следующих встречах «Локо» уступил «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3).

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    Вторую победу в сезоне «Локомотив» завоевал еще в одном поединке с рижанами (4:0). А в матче с «Йокеритом» ярославцы были слабее (0:2). В недавней игре команда Скабелки взяла верх над «Торпедо» (4:3).

    «Йокерит»

    Парни из города Хельсинки в восьми играх отвоевали у конкурентов 12 очков и закрепились на второй позиции в рейтинге Западной конференции.

    При этом начало сезона выдалось для «Йокерита» мрачным, так как в гостях финский клуб потерпел поражения от «Ак Барса» (0:3) и «Нефтехимика» (2:4).

    После потерь на старте Лаури Марьямяки разбудил команду, с которой одержал шесть побед подряд. А началась данная серия с домашнего поединка против «Трактора» (5:4 ОТ).

    Позже «Йокерит» обыграл «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2), а на «Хартвалл Арене» шлепнул «Локо» (2:0). В паре последних матчей «шуты» взяли верх над «Торпедо» (5:4 Б) и «Барысом» (3:2 Б).

    Прогноз и ставка

    Победа «Локомотива» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Йокерита» — 3.32.

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    На старте сезона «джокеры» набрали потрясающую форму. Да, они успели пару раз проиграть, но на дистанции финны выглядят сейчас солидно.

    «Локомотив» же только просыпается после массовой потери очков. Есть сомнения в том, что «железнодорожники» сейчас готовы взять реванш у команды Марьямяки. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче за 2.34.

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    «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Йокерит» снова справится с «Локомотивом»?
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