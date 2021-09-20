В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Арене-2000» 20 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

Ярославская команда за семь матчей смогла накопить 7 очков, благодаря чему она поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

В дебютном поединке сезона «Локомотив» дома расстроил рижское «Динамо» (3:2). А вот после энергозатратной зарубы с латвийцами «железнодорожники» трижды проиграли.

Первую потерю баллов подопечные Андрея Скабелки пережили в противостоянии со СКА (3:4 Б). В следующих встречах «Локо» уступил «Динамо» Минск (3:4) и ЦСКА (1:3).

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Вторую победу в сезоне «Локомотив» завоевал еще в одном поединке с рижанами (4:0). А в матче с «Йокеритом» ярославцы были слабее (0:2). В недавней игре команда Скабелки взяла верх над «Торпедо» (4:3).

«Йокерит»

Парни из города Хельсинки в восьми играх отвоевали у конкурентов 12 очков и закрепились на второй позиции в рейтинге Западной конференции.

При этом начало сезона выдалось для «Йокерита» мрачным, так как в гостях финский клуб потерпел поражения от «Ак Барса» (0:3) и «Нефтехимика» (2:4).

После потерь на старте Лаури Марьямяки разбудил команду, с которой одержал шесть побед подряд. А началась данная серия с домашнего поединка против «Трактора» (5:4 ОТ).

Позже «Йокерит» обыграл «Куньлунь» (6:5) и «Авангард» (3:2), а на «Хартвалл Арене» шлепнул «Локо» (2:0). В паре последних матчей «шуты» взяли верх над «Торпедо» (5:4 Б) и «Барысом» (3:2 Б).

Прогноз и ставка

Победа «Локомотива» оценивается в 2.03, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.30, а на победу «Йокерита» — 3.32.

На старте сезона «джокеры» набрали потрясающую форму. Да, они успели пару раз проиграть, но на дистанции финны выглядят сейчас солидно.

«Локомотив» же только просыпается после массовой потери очков. Есть сомнения в том, что «железнодорожники» сейчас готовы взять реванш у команды Марьямяки. Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Йокерита» в матче за 2.34.