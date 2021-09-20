В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В восьми играх регулярного чемпионата хоккейный клуб из Татарстана отвоевал у соперников 9 баллов и оказался четвертым в таблице Восточной конференции.

Стартовал в новом сезоне «Ак Барс» с крупной домашней победы над «Йокеритом», после которой казанцы неожиданно пережили три поражения подряд.

В упомянутой серии подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ). А выпутаться из черной полосы команде удалось в поединке как раз с «Витязем» (2:1 ОТ).

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После игры с «богатырями» казанский клуб пережил разгром в дуэли с «Динамо» Минск (2:5). А в последних матчах «Ак Барс» дважды победил «Сочи» (3:2 Б, 1:0).

«Витязь»

Подольский клуб сыграл в семи встречах и заработал в них 6 баллов. В общекомандном зачете Западной конференции он расположился на 11-м месте.

В дебюте нового сезона «Витязь» прихлопнул «Торпедо» в Нижнем Новгороде (6:3). Как бы печально это ни звучало, но на данный момент это единственная победа «богатырей».

После гостевой встречи в Нижнем Новгороде команда Юрия Бабенко на чужом льду проиграла «Сочи» (5:6 ОТ) и «Спартаку» (2:3 ОТ). А в дебютном домашнем поединке «Витязь» уступил «Ак Барсу» (1:2 ОТ).

Еще пара встреч в родных стенах закончилась для «Витязя» поражениями от «Автомобилиста» (3:4 Б) и «Трактора» (3:4). А в Нижнекамске «богатыри» крупно слились «Нефтехимику» (2:5).

Прогноз и ставка

Победа «Ак Барса» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Витязя» — 5.00.

В новом сезоне казанцы проводят непредсказуемые встречи . Но в их победных матчах сейчас редко возникает перепалка с большим количеством голов.

Не стоит ожидать верхового исхода и в предстоящем поединке, где соперником «Ак Барса» будет хромающая команда из Подольска. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.15.