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    Сколько голов ожидать в игре «Ак Барса» и «Витязя»?

    «Ак Барс» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2021 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Ак Барс Прогнозы на Витязь
    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — «Витязь»
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    Александр Бурмистров
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2021 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 19:00 Витязь Витязь
  • Подольск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Ак Барс»

    В восьми играх регулярного чемпионата хоккейный клуб из Татарстана отвоевал у соперников 9 баллов и оказался четвертым в таблице Восточной конференции.

    Стартовал в новом сезоне «Ак Барс» с крупной домашней победы над «Йокеритом», после которой казанцы неожиданно пережили три поражения подряд.

    В упомянутой серии подопечные Дмитрия Квартальнова уступили «Куньлуню» (3:4), «Торпедо» (1:3) и ЦСКА (1:2 ОТ). А выпутаться из черной полосы команде удалось в поединке как раз с «Витязем» (2:1 ОТ).

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    После игры с «богатырями» казанский клуб пережил разгром в дуэли с «Динамо» Минск (2:5). А в последних матчах «Ак Барс» дважды победил «Сочи» (3:2 Б, 1:0).

    «Витязь»

    Подольский клуб сыграл в семи встречах и заработал в них 6 баллов. В общекомандном зачете Западной конференции он расположился на 11-м месте.

    В дебюте нового сезона «Витязь» прихлопнул «Торпедо» в Нижнем Новгороде (6:3). Как бы печально это ни звучало, но на данный момент это единственная победа «богатырей».

    После гостевой встречи в Нижнем Новгороде команда Юрия Бабенко на чужом льду проиграла «Сочи» (5:6 ОТ) и «Спартаку» (2:3 ОТ). А в дебютном домашнем поединке «Витязь» уступил «Ак Барсу» (1:2 ОТ).

    Еще пара встреч в родных стенах закончилась для «Витязя» поражениями от «Автомобилиста» (3:4 Б) и «Трактора» (3:4). А в Нижнекамске «богатыри» крупно слились «Нефтехимику» (2:5).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ак Барса» оценивается в 1.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.84, а на победу «Витязя» — 5.00.

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    В новом сезоне казанцы проводят непредсказуемые встречи. Но в их победных матчах сейчас редко возникает перепалка с большим количеством голов.

    Не стоит ожидать верхового исхода и в предстоящем поединке, где соперником «Ак Барса» будет хромающая команда из Подольска. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.15.

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    «Ак Барс» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на хоккей. Сколько голов ожидать в игре «Ак Барса» и «Витязя»?
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