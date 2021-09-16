В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Барыс». Игра пройдет на «Арене Рига» 16 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Рига — «Барыс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Представители Латвии вышли на лед в рамках шести матчей новой регулярки и остались после них с четырьмя баллами. В Западной конференции команда барахтается на последнем месте.

Текущий сезон «Динамо» Рига начало с двух непростых поединков, в которых латвийский коллектив помотал нервы «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).

После неудачного начала подопечные Сергея Зубова выдали огненную встречу с «Куньлунем», в которой забросили 6 шайб и вырвали победу в голевой зарубе (6:5).

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В следующих двух матчах «Динамо» Рига крупно слилось «Трактору» (1:6) и «Локомотиву» (0:4). А 14 сентября ребята Зубова одержали верх над «Торпедо» (2:1).

«Барыс»

Команда из Казахстана после пяти сыгранных матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. На ее счету сейчас 4 очка.

Новый сезон «Барыс» встретил четырьмя домашними играми, но родные стены не помогли хозяевам в Нур-Султане отобрать баллы у «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» Мг (1:2).

После двух провальных поединков подопечные Юрия Михайлиса смогли одержать победу над «Амуром» (3:2). А в четвертой домашней игре «Барыс» был разбит «Спартаком» (1:4).

На первую выездную встречу в сезоне казахстанская команда отправилась в Москву, где смогла оформить волевую победу над ЦСКА (6:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Барыса» — 2.39.

В шести матчах рижане пропустили 22 гола , что делает их одними из худших на Западе по показателям в обороне. Да и в нападении все выглядит скромно — 13 шайб.

Команда Михайлиса пока сама не особо сверкала результативностью, но в первом гостевом поединке она одержала крупную победу над непростым соперником.

Ожидаем, что и в игре с «Динамо» Рига гости выдадут крутой матч. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой -1 за 3.16.