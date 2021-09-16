«Динамо» Рига
Представители Латвии вышли на лед в рамках шести матчей новой регулярки и остались после них с четырьмя баллами. В Западной конференции команда барахтается на последнем месте.
Текущий сезон «Динамо» Рига начало с двух непростых поединков, в которых латвийский коллектив помотал нервы «Локомотиву» (2:3) и ЦСКА (2:3).
После неудачного начала подопечные Сергея Зубова выдали огненную встречу с «Куньлунем», в которой забросили 6 шайб и вырвали победу в голевой зарубе (6:5).
В следующих двух матчах «Динамо» Рига крупно слилось «Трактору» (1:6) и «Локомотиву» (0:4). А 14 сентября ребята Зубова одержали верх над «Торпедо» (2:1).
«Барыс»
Команда из Казахстана после пяти сыгранных матчей занимает восьмую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. На ее счету сейчас 4 очка.
Новый сезон «Барыс» встретил четырьмя домашними играми, но родные стены не помогли хозяевам в Нур-Султане отобрать баллы у «Салавата Юлаева» (1:5) и «Металлурга» Мг (1:2).
После двух провальных поединков подопечные Юрия Михайлиса смогли одержать победу над «Амуром» (3:2). А в четвертой домашней игре «Барыс» был разбит «Спартаком» (1:4).
На первую выездную встречу в сезоне казахстанская команда отправилась в Москву, где смогла оформить волевую победу над ЦСКА (6:3).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Рига оценивается в 2.61, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.88, а на победу «Барыса» — 2.39.
В шести матчах
Команда Михайлиса пока сама не особо сверкала результативностью, но в первом гостевом поединке она одержала крупную победу над непростым соперником.
Ожидаем, что и в игре с «Динамо» Рига гости выдадут крутой матч. Наши прогноз и ставка — победа «Барыса» с форой -1 за 3.16.