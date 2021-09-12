«Динамо» Рига
Латвийский представитель КХЛ в четырех матчах заполучил 2 балла, из-за чего команда застряла на последней позиции в таблице Западной конференции.
В первой игре сезона «Динамо» Рига противостояло «Локомотиву» в Ярославле. В этом непростом матче латвийцы в итоге остались без очков (2:3).
Затем подопечные Сергея Зубова посетили Москву, где помотали нервы ЦСКА. В достойной битве бордовые вновь не смогли зацепиться за положительный результат (2:3).
Первые и пока единственные баллы «Динамо» Рига заработало в Мытищах. Там парни Зубова хлопнули «Куньлунь» (6:5). А в последнем матче рижане были повержены «Трактором» (1:6).
«Локомотив»
Для ярославского клуба дела в регулярке складываются пока печально, поскольку в четырех матчах он отобрал у соперников всего 3 балла и оказался десятым на Западе.
КХЛ 2021/22 «Локомотив» встретил у себя дома матчем с рижским «Динамо». Эта встреча не была для хозяев простой, «Локо» пришлось выгрызать победу (3:2).
Вторым соперником ярославцев был СКА. Результативная игра с питерцами добралась до послематчевых бросков, в которых «железнодорожники» оказались слабее (2:3 Б).
Неожиданно парни Андрея Скабелки облажались в домашнем матче с «Динамо» Минск (3:4). Не помогла «Локомотиву» и смена обстановки. В столице гости уступили ЦСКА (1:3).
Прогноз и ставка
Победа «Динамо» Рига оценивается в 4.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Локомотива» — 1.68.
В матчах с участием будущих соперников голов всегда хватает. А происходит это из-за плохой игры в защите.
В каждом поединке «Локо» текущего сезона