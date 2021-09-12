В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Рига» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Рига — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Рига

Латвийский представитель КХЛ в четырех матчах заполучил 2 балла, из-за чего команда застряла на последней позиции в таблице Западной конференции.

В первой игре сезона «Динамо» Рига противостояло «Локомотиву» в Ярославле. В этом непростом матче латвийцы в итоге остались без очков (2:3).

Затем подопечные Сергея Зубова посетили Москву, где помотали нервы ЦСКА. В достойной битве бордовые вновь не смогли зацепиться за положительный результат (2:3).

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Первые и пока единственные баллы «Динамо» Рига заработало в Мытищах. Там парни Зубова хлопнули «Куньлунь» (6:5). А в последнем матче рижане были повержены «Трактором» (1:6).

«Локомотив»

Для ярославского клуба дела в регулярке складываются пока печально, поскольку в четырех матчах он отобрал у соперников всего 3 балла и оказался десятым на Западе.

КХЛ 2021/22 «Локомотив» встретил у себя дома матчем с рижским «Динамо». Эта встреча не была для хозяев простой, «Локо» пришлось выгрызать победу (3:2).

Вторым соперником ярославцев был СКА. Результативная игра с питерцами добралась до послематчевых бросков, в которых «железнодорожники» оказались слабее (2:3 Б).

Неожиданно парни Андрея Скабелки облажались в домашнем матче с «Динамо» Минск (3:4). Не помогла «Локомотиву» и смена обстановки. В столице гости уступили ЦСКА (1:3).

Прогноз и ставка

Победа «Динамо» Рига оценивается в 4.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Локомотива» — 1.68.

В матчах с участием будущих соперников голов всегда хватает. А происходит это из-за плохой игры в защите.