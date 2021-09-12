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    «Динамо» Рига — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.04) на хоккейный матч КХЛ 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Рига — «Локомотив»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Рига будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Рига» 12 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Рига — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 12 Сентября 2021 года
    Динамо Рига
  • Рига
    •  Динамо Рига 17:00 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Динамо» Рига

    Латвийский представитель КХЛ в четырех матчах заполучил 2 балла, из-за чего команда застряла на последней позиции в таблице Западной конференции.

    В первой игре сезона «Динамо» Рига противостояло «Локомотиву» в Ярославле. В этом непростом матче латвийцы в итоге остались без очков (2:3).

    Затем подопечные Сергея Зубова посетили Москву, где помотали нервы ЦСКА. В достойной битве бордовые вновь не смогли зацепиться за положительный результат (2:3).

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    Первые и пока единственные баллы «Динамо» Рига заработало в Мытищах. Там парни Зубова хлопнули «Куньлунь» (6:5). А в последнем матче рижане были повержены «Трактором» (1:6).

    «Локомотив»

    Для ярославского клуба дела в регулярке складываются пока печально, поскольку в четырех матчах он отобрал у соперников всего 3 балла и оказался десятым на Западе.

    КХЛ 2021/22 «Локомотив» встретил у себя дома матчем с рижским «Динамо». Эта встреча не была для хозяев простой, «Локо» пришлось выгрызать победу (3:2).

    Вторым соперником ярославцев был СКА. Результативная игра с питерцами добралась до послематчевых бросков, в которых «железнодорожники» оказались слабее (2:3 Б).

    Неожиданно парни Андрея Скабелки облажались в домашнем матче с «Динамо» Минск (3:4). Не помогла «Локомотиву» и смена обстановки. В столице гости уступили ЦСКА (1:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Динамо» Рига оценивается в 4.18, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.54, а на победу «Локомотива» — 1.68.

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    В матчах с участием будущих соперников голов всегда хватает. А происходит это из-за плохой игры в защите.

    В каждом поединке «Локо» текущего сезона минимум 2 шайбы залетали уже в первом периоде. У рижан три таких встречи. Очное противостояние должно также раскрыться уже на старте. Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 2.04.

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    «Динамо» Рига — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на хоккей. Как скоро зрители в Латвии увидят голы?
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