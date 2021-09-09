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    Каких результатов ждать от «Йокерита» в Мытищах?

    «Куньлунь» — «Йокерит». Прогноз и ставка (к. 2.57) на хоккейный матч КХЛ 9 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куньлунь» — «Йокерит»
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    «Йокерит»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Сентября 2021 года
    Куньлунь Ред Стар
  • Пекин
    •  Куньлунь Ред Стар 19:30 Йокерит Йокерит
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.47
  • Ставка!
    •

    «Куньлунь»

    Пекинский клуб, играющий сейчас в Мытищах, поучаствовал в трех матчах чемпионата, в которых заработал 2 очка. В Восточной конференции он занимает восьмую строчку.

    Старт сезона получился для «Куньлуня» довольно грустным, поскольку в Нижнекамске «драконы» серьезно пострадали от «Нефтехимика» — 1:5.

    А вот единственную на сегодняшний день победу подопечные Айвана Занатты добыли во второй встрече. В Казани китайская команда расстроила «Ак Барс» — 4:3.

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    На «Арене Мытищи» «Куньлунь» впервые сыграл 6 сентября. В тот день пекинцы устроили настоящее месиво с рижским «Динамо», в котором они остались без очков — 5:6.

    «Йокерит»

    Финская команда после трех встреч имеет в своей копилке только 2 балла. А негативная разница голов 7:11 делает ее 11-й в таблице Западной конференции.

    Стартовый матч КХЛ 2021/22 «Йокерит» провел в Казани. На «Татнефть-Арене» «джокеры» потерпели крупное поражение от «Ак Барса», не сумев придумать ни одной результативной атаки — 0:3.

    Оступились ребята Лаури Марьямяки и в Нижнекамске. В противостоянии с «Нефтехимиком» «Йокерит» имел преимущество в счете, но затем успешно его потерял — 2:4.

    Первые очки парни из города Хельсинки добыли у себя дома. На «Хартвалл Арене» «Йокерит» также не воспользовался форой в счете и одолел «Трактор» только в овертайме — 5:4 ОТ.

    Прогноз и ставка

    Победа «Куньлуня» оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Йокерита» — 1.58.

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    Матчи обоих клубов были зрелищными. В каждой встрече команды прилично пропускали, но при этом пытались и забивать.

    В предстоящем поединке коллективом более высокого класса является «Йокерит». Безусловно, ребята Лаури Марьямяки будут не только биться за 2 балла, но и попробуют показать свои лучшие навыки в атаке. Наши прогноз и ставка — «Йокерит» забьет в каждом периоде за 2.57.

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    «Куньлунь» — «Йокерит»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 09.09.2021. Прогнозы на хоккей. Каких результатов ждать от «Йокерита» в Мытищах?
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