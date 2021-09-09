«Куньлунь»
Пекинский клуб, играющий сейчас в Мытищах, поучаствовал в трех матчах чемпионата, в которых заработал 2 очка. В Восточной конференции он занимает восьмую строчку.
Старт сезона получился для «Куньлуня» довольно грустным, поскольку в Нижнекамске «драконы» серьезно пострадали от «Нефтехимика» — 1:5.
А вот единственную на сегодняшний день победу подопечные Айвана Занатты добыли во второй встрече. В Казани китайская команда расстроила «Ак Барс» — 4:3.
На «Арене Мытищи» «Куньлунь» впервые сыграл 6 сентября. В тот день пекинцы устроили настоящее месиво с рижским «Динамо», в котором они остались без очков — 5:6.
«Йокерит»
Финская команда после трех встреч имеет в своей копилке только 2 балла. А негативная разница голов 7:11 делает ее 11-й в таблице Западной конференции.
Стартовый матч КХЛ 2021/22 «Йокерит» провел в Казани. На «Татнефть-Арене» «джокеры» потерпели крупное поражение от «Ак Барса», не сумев придумать ни одной результативной атаки — 0:3.
Оступились ребята Лаури Марьямяки и в Нижнекамске. В противостоянии с «Нефтехимиком» «Йокерит» имел преимущество в счете, но затем успешно его потерял — 2:4.
Первые очки парни из города Хельсинки добыли у себя дома. На «Хартвалл Арене» «Йокерит» также не воспользовался форой в счете и одолел «Трактор» только в овертайме — 5:4 ОТ.
Прогноз и ставка
Победа «Куньлуня» оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Йокерита» — 1.58.
Матчи обоих клубов были зрелищными. В каждой встрече команды прилично пропускали, но при этом пытались и забивать.
В предстоящем поединке коллективом более высокого класса является «Йокерит». Безусловно, ребята Лаури Марьямяки будут не только биться за 2 балла, но и попробуют показать свои