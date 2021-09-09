В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь» будет принимать «Йокерит». Игра пройдет на «Арене Мытищи» 9 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Куньлунь» — «Йокерит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куньлунь»

Пекинский клуб, играющий сейчас в Мытищах, поучаствовал в трех матчах чемпионата, в которых заработал 2 очка. В Восточной конференции он занимает восьмую строчку.

Старт сезона получился для «Куньлуня» довольно грустным, поскольку в Нижнекамске «драконы» серьезно пострадали от «Нефтехимика» — 1:5.

А вот единственную на сегодняшний день победу подопечные Айвана Занатты добыли во второй встрече. В Казани китайская команда расстроила «Ак Барс» — 4:3.

Все прогнозы на КХЛ

На «Арене Мытищи» «Куньлунь» впервые сыграл 6 сентября. В тот день пекинцы устроили настоящее месиво с рижским «Динамо», в котором они остались без очков — 5:6.

«Йокерит»

Финская команда после трех встреч имеет в своей копилке только 2 балла. А негативная разница голов 7:11 делает ее 11-й в таблице Западной конференции.

Стартовый матч КХЛ 2021/22 «Йокерит» провел в Казани. На «Татнефть-Арене» «джокеры» потерпели крупное поражение от «Ак Барса», не сумев придумать ни одной результативной атаки — 0:3.

Оступились ребята Лаури Марьямяки и в Нижнекамске. В противостоянии с «Нефтехимиком» «Йокерит» имел преимущество в счете, но затем успешно его потерял — 2:4.

Первые очки парни из города Хельсинки добыли у себя дома. На «Хартвалл Арене» «Йокерит» также не воспользовался форой в счете и одолел «Трактор» только в овертайме — 5:4 ОТ.

Прогноз и ставка

Победа «Куньлуня» оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.94, а на победу «Йокерита» — 1.58.

Матчи обоих клубов были зрелищными. В каждой встрече команды прилично пропускали, но при этом пытались и забивать.