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    «Северсталь» дома будет рваться к первым очкам в сезоне

    «Северсталь» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч КХЛ 8 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Северсталь» — «Адмирал»
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    Давид Думбадзе
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    Череповецкий клуб успел поучаствовать в двух встречах недавно стартовавшей КХЛ. Не заработав ни единого балла, он застрял на последнем месте в Западной конференции.

    В ходе первой игры «Северсталь» у себя дома встретилась со СКА. В поединке с питерцами хозяева сумели навязать гостям борьбу за очки, но в итоге потерпели неудачу — 2:3.

    В этой встрече подопечные Андрея Разина даже чаще били по воротам, а вот последнюю шайбу, которая все испортила, «стальные» пропустили в большинстве.

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    Во втором поединке в «Ледовом дворце» «Северсталь» сошлась с «Динамо» Минск. Матч с белорусами неожиданно закончился для хозяев избиением — 1:4.

    «Адмирал»

    Команда из Владивостока не особо далеко оторвалась от «Северстали». В трех играх регулярки она заработала всего 1 балл и оказалась на десятом месте в Восточной конференции.

    В первом матче сезона «Адмирал» встретился со «Спартаком» в Москве. Тягаться на равных с красно-белыми у дальневосточных гостей не получилось — 1:4.

    Намного интереснее парни Александра Андриевского выглядели в Балашихе 4 сентября, где смогли помотать нервы «Авангарду» и дотянуть встречу до буллитов. А вот по броскам «морячки» были слабее (3:4 Б).

    Самая ужасная для «Адмирала» игра состоялась 6 сентября. В Санкт-Петербурге команда Андриевского была раздавлена СКА — 2:9.

    Прогноз и ставка

    Победа «Северстали» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Адмирала» — 2.94.

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    В трех матчах сезона хоккеисты из Владивостока умудрились пропустить 17 голов. В защите у «Адмирала» все очень печально.

    И даже «Северсталь», которая не блещет на старте, обязана пользоваться этими проблемами гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 с коэффициентом 1.89.

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    «Северсталь» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 08.09.2021. Прогнозы на хоккей. «Северсталь» дома будет рваться к первым очкам в сезоне
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