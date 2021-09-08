В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 8 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Северсталь»

Череповецкий клуб успел поучаствовать в двух встречах недавно стартовавшей КХЛ. Не заработав ни единого балла, он застрял на последнем месте в Западной конференции.

В ходе первой игры «Северсталь» у себя дома встретилась со СКА. В поединке с питерцами хозяева сумели навязать гостям борьбу за очки, но в итоге потерпели неудачу — 2:3.

В этой встрече подопечные Андрея Разина даже чаще били по воротам, а вот последнюю шайбу, которая все испортила, «стальные» пропустили в большинстве.

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Во втором поединке в «Ледовом дворце» «Северсталь» сошлась с «Динамо» Минск. Матч с белорусами неожиданно закончился для хозяев избиением — 1:4.

«Адмирал»

Команда из Владивостока не особо далеко оторвалась от «Северстали». В трех играх регулярки она заработала всего 1 балл и оказалась на десятом месте в Восточной конференции.

В первом матче сезона «Адмирал» встретился со «Спартаком» в Москве. Тягаться на равных с красно-белыми у дальневосточных гостей не получилось — 1:4.

Намного интереснее парни Александра Андриевского выглядели в Балашихе 4 сентября, где смогли помотать нервы «Авангарду» и дотянуть встречу до буллитов. А вот по броскам «морячки» были слабее (3:4 Б).

Самая ужасная для «Адмирала» игра состоялась 6 сентября. В Санкт-Петербурге команда Андриевского была раздавлена СКА — 2:9.

Прогноз и ставка

Победа «Северстали» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Адмирала» — 2.94.

В трех матчах сезона хоккеисты из Владивостока умудрились пропустить 17 голов . В защите у «Адмирала» все очень печально.

И даже «Северсталь», которая не блещет на старте, обязана пользоваться этими проблемами гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 с коэффициентом 1.89.