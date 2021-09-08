«Северсталь»
Череповецкий клуб успел поучаствовать в двух встречах недавно стартовавшей КХЛ. Не заработав ни единого балла, он застрял на последнем месте в Западной конференции.
В ходе первой игры «Северсталь» у себя дома встретилась со СКА. В поединке с питерцами хозяева сумели навязать гостям борьбу за очки, но в итоге потерпели неудачу — 2:3.
В этой встрече подопечные Андрея Разина даже чаще били по воротам, а вот последнюю шайбу, которая все испортила, «стальные» пропустили в большинстве.
Во втором поединке в «Ледовом дворце» «Северсталь» сошлась с «Динамо» Минск. Матч с белорусами неожиданно закончился для хозяев избиением — 1:4.
«Адмирал»
Команда из Владивостока не особо далеко оторвалась от «Северстали». В трех играх регулярки она заработала всего 1 балл и оказалась на десятом месте в Восточной конференции.
В первом матче сезона «Адмирал» встретился со «Спартаком» в Москве. Тягаться на равных с красно-белыми у дальневосточных гостей не получилось — 1:4.
Намного интереснее парни Александра Андриевского выглядели в Балашихе 4 сентября, где смогли помотать нервы «Авангарду» и дотянуть встречу до буллитов. А вот по броскам «морячки» были слабее (3:4 Б).
Самая ужасная для «Адмирала» игра состоялась 6 сентября. В Санкт-Петербурге команда Андриевского была раздавлена СКА — 2:9.
Прогноз и ставка
Победа «Северстали» оценивается в 2.14, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу «Адмирала» — 2.94.
В трех матчах сезона хоккеисты из Владивостока
И даже «Северсталь», которая не блещет на старте, обязана пользоваться этими проблемами гостей. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 2.5 с коэффициентом 1.89.