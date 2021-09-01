В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Балашиха» 1 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Авангард» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

В прошлом сезоне омский клуб, базирующийся временно в Балашихе, стал победителем Кубка Гагарина. Сперва он набрал 84 очка в регулярке, после чего дошел в плей-офф до финала, где обыграл ЦСКА — 4:2 в серии.

К грядущему сезону команда Боба Хартли готовилась очень активно. С конца июля по август «Авангард» провел 12 контрольных матчей, в семи из которых победил.

Если говорить о начале предсезонки, то «Авангард» успел разгромить «Витязь» (4:1) и крупно уступить «Трактору» (3:6). После этого омичей ждала 4-матчевая серия побед и три поражения.

Все прогнозы на КХЛ

Ближе к старту нового розыгрыша КХЛ «Авангард» прихлопнул «Северсталь» и оказался сильнее «Сочи» (2:1). А в последней товарищеской встрече хоккеисты Хартли слились СКА (2:3 ОТ).

ЦСКА

Московский клуб в прошлом сезоне сумел выиграть Западную конференцию с 91 баллом в резерве, а в Кубке Гагарина «армейцы» дошли до финала, где уступили «Авангарду» — 2:4.

После финала Кубка у ЦСКА сменился тренер. Вместо Никитина с командой будет идти Сергей Фёдоров, с которым москвичи провели пять матчей в рамках предсезонки.

Сперва ЦСКА поучаствовал в столичном дерби, где проиграл «Спартаку» (1:2 ОТ), а 21 августа красно-синие одержали верх над «Авангардом» (4:2).

В паре следующих встреч ЦСКА проиграл «Динамо» Москва и «Амуру» с одинаковым результатом — 2:3, а в последней игре ребята Федорова разбили «Спартак» (5:2).

Прогноз и ставка

Победа «Авангарда» оценивается в 2.63, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.04, а на победу ЦСКА — 2.50.

В прошлом сезоне эти соперники провели 9 очных матчей, четыре поединка состоялись в Балашихе. В двух встречах омичи были сильнее.

В дебютной игре КХЛ 2021/22 «Авангард», который провел более активную предсезонку, должен брать очки в матче с соперником, претерпевшим изменения на тренерском мостике. Наши прогноз и ставка — победа «Авангарда» в матче за 1.92.