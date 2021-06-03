В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Чехией. Матч пройдет на «Арене Рига» 3 июня. Начало встречи — в 20:15 мск. Финляндия — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

В семи играх на чемпионате мира финская команда смогла отобрать у соперников 17 очков. В турнирной таблице группы B она оказалась на второй позиции.

Старт мирового первенства Финляндия встретила победой над США (2:1), а во второй игре «львята» пережили потерю баллов, уступив Казахстану (1:2 Б).

После проигранного поединка подопечные Юкки Ялонена выдали серию из трех побед в основное время, в ходе которой они прихлопнули Норвегию (5:2), Италию (3:0) и Германию (2:1).

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Никому не уступила Финляндия и в двух последних встречах группового раунда. Сперва в овертайме она обыграла Латвию (3:2 ОТ), а затем одержала верх над Канадой по буллитам (3:2 Б).

Чехия

Чешская сборная в семи играх чемпионата мира накопила 13 зачетных баллов. С такими показателями она финишировала третьей в турнирной таблице группы A.

Дебютные встречи на мировом первенстве Чехия смазала. «Львята» потерпели поражение от России (3:4) и крупно слились команде Швейцарии (2:5).

Первые очки подопечные Филипа Пешана заработали в противостоянии с Белоруссией (3:2 ОТ), а в основное время чехи разделались со Швецией (4:2) и Великобританией (6:1).

Беспроигрышная серия Чехии продолжилась и в поединке с Данией 31 мая (2:1 Б). В последнем матче группового раунда «львы» разгромили Словакию (7:3).

Прогноз и ставка

Победа Финляндии оценивается в 2.59, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.90, а на победу Чехии — 2.50.

На групповом этапе чемпионата финны выглядели здорово. В семи играх они потерпели всего 1 поражение, в то время как Чехия уступила соперникам дважды.