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    «Каролина» придет в себя после поражения в первой игре?

    «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч Кубка Стэнли 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Тампа-Бэй»
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    Первый матч между «Каролиной» и «Тампой»
    Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-арене» 2 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 02 Июня 2021 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 02:30 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    Коэффициенты на матч
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    «Каролина»

    В 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» противостояла «Нэшвиллу». На старте серии «ураганы» дважды сумели разгромить ребят из Теннесси на своем льду (5:2; 3:0).

    Однако после хорошего начала «ураганы» перестали развивать собственное превосходство. На «Бриджстоун Арене» «Каролина» потерпела два поражения в овертайме (4:5 ОТ; 3:4 ОТ).

    С равенством в серии команда Рода Бриндамора снова смогла выйти вперед на своем льду (3:2 ОТ). В дополнительное время «ураганы» затащили и решающую встречу (4:3 ОТ).

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    В дебюте 1/4 финала «Каролина» дома оказалась слабее «Тампы-Бэй» (1:2). В регулярном чемпионате «Кейнс» финишировали первыми в Центральном дивизионе, набрав 80 баллов в 56 встречах.

    «Тампа-Бэй»

    На старте Кубка Стэнли команду из Тампы ждало дерби Флориды. В первых двух встречах с «Пантерз» «Тампа-Бэй» одержала победы в гостях (5:4; 3:1).

    Вернувшись в родные стены, «Тампа-Бэй» потерпела поражение (5:6 ОТ), а затем «молнии» одержали над соперниками разгромную победу (6:2).

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    • В пятом поединке их противостояния команда Джона Купера сама крупно влетела «Флориде» (1:4). В решающем матче «Тампа» разнесла «котов» (4:0).

    Четвертьфинальную серию действующие чемпионы начали с победы над «Каролиной» (2:1). В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» была третьей с 78 баллами в резерве.

    Прогноз и ставка

    Победа «Каролины» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.89, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.55.

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    В первой встрече «Кейнс» не уступали «Тампе» по опасным моментам и интенсивной игрой впереди. Кроме того, «ураганы» нанесли на 8 бросков в створ больше (38:30).

    Однако подвела команду Рода Бриндамора слабая реализация, над которой хозяева поработают и улучшат данный показатель. Наши прогноз и ставка — победа «Каролины» в матче за 1.89.

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