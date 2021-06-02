Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-арене» 2 июня. Начало встречи — в 02:30 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

В 1/8 финала Кубка Стэнли «Каролина» противостояла «Нэшвиллу». На старте серии «ураганы» дважды сумели разгромить ребят из Теннесси на своем льду (5:2; 3:0).

Однако после хорошего начала «ураганы» перестали развивать собственное превосходство. На «Бриджстоун Арене» «Каролина» потерпела два поражения в овертайме (4:5 ОТ; 3:4 ОТ).

С равенством в серии команда Рода Бриндамора снова смогла выйти вперед на своем льду (3:2 ОТ). В дополнительное время «ураганы» затащили и решающую встречу (4:3 ОТ).

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В дебюте 1/4 финала «Каролина» дома оказалась слабее «Тампы-Бэй» (1:2). В регулярном чемпионате «Кейнс» финишировали первыми в Центральном дивизионе, набрав 80 баллов в 56 встречах.

«Тампа-Бэй»

На старте Кубка Стэнли команду из Тампы ждало дерби Флориды. В первых двух встречах с «Пантерз» «Тампа-Бэй» одержала победы в гостях (5:4; 3:1).

Вернувшись в родные стены, «Тампа-Бэй» потерпела поражение (5:6 ОТ), а затем «молнии» одержали над соперниками разгромную победу (6:2).

В пятом поединке их противостояния команда Джона Купера сама крупно влетела «Флориде» (1:4). В решающем матче «Тампа» разнесла «котов» (4:0).

Четвертьфинальную серию действующие чемпионы начали с победы над «Каролиной» (2:1). В турнирной таблице Центрального дивизиона «Тампа» была третьей с 78 баллами в резерве.

Прогноз и ставка

Победа «Каролины» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.89, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.55.

В первой встрече «Кейнс» не уступали «Тампе» по опасным моментам и интенсивной игрой впереди. Кроме того, «ураганы» нанесли на 8 бросков в створ больше (38:30).