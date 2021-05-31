Кубок Стэнли. «Тампа» одолела «Каролину», «Колорадо» разгромил «Вегас»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 1:2

«Тампа» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Брэйден Пойнт и Баркли Гудроу. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38. Форвард «молний» Никита Кучеров сделал голевую передачу. Форвард «ураганов» Андрей Свечников отметился результативным пасом.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Первый матч «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) Голы: Пойнт — 5 (бол., Хедман, Кучеров), 28:15 — 0:1. Бин — 1 (бол., Свечников, Фаст), 41:41 — 1:1. Гудроу — 1 (Коулман), 52:39 — 1:2Вратари: Неделькович (58:54) — ВасилевскийШтраф: 6-10Броски: 38 (15+11+12) — 30 (12+9+9)

Счет в серии стал 1:0. Следующий матч пройдет 2 июня.

«Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Колорадо» — «Вегас» 7:1

«Колорадо» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 7:1. В составе победителей 4 (1+3) очка набрал защитник Кейл Макар. По 3 очка заработали Нэйтан Маккиннон (2+1) и Габриэль Ландеског (2+1). Российский форвард Валерий Ничушкин отметился голевой передачей.

НХЛ Плей-офф Второй раунд Первый матч «Колорадо» — «Вегас» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) Голы: Рантанен — 2 (Тэйвз, Макар), 4:55 — 1:0. Ландескуг — 3 (Макар, Жирар), 10:13 — 2:0. Саад — 4 (Ничушкин, Макар), 21:04 — 3:0. Маккиннон — 7 (Грэйвс, Рантанен), 24:03 — 4:0. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 34:23 — 5:0. Карлссон — 2 (Пачиоретти, Маршессо), 34:59 — 5:1. Маккиннон — 8 (Донской, Ландескуг), 37:05 — 6:1. Макар — 2 (бол., Джост, Бураковски), 55:49 — 7:1Вратари: Грубауэр — Ленер

Счет в серии стал 1:0. Следующий матч пройдет 3 июня.