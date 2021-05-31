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    Как «Каролина» сыграет с гостями из Флориды?

    «Каролина» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.06) на хоккейный матч Кубка Стэнли 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Тампа-Бэй»
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    «Каролина»
    В матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Матч пройдет на «PNC-арене» 31 мая. Начало встречи — в 00:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 31 Мая 2021 года
    Каролина
  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 00:00 Тампа-Бэй Тампа-Бэй
  • Тампа
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.55
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Каролина»

    Первым соперником «Каролины» в Кубке Стэнли был «Нэшвилл». Их противостояние дошло шести матчей, в которых «ураганы» победили четырежды (4:2).

    Свои яркие выступления в плей-офф НХЛ «Кейнс» начали дома. На «PNC-арене» «Каролина» дважды разгромила гостей из Теннесси с форой в 3 шайбы (5:2; 3:0).

    А в играх на «Бриджстоун Арене» команда Рода Бриндамора слилась в овертайме (4:5 ОТ; 3:4 ОТ). В решающих поединках «ураганы» разобрались с «Предс» в дополнительное время (3:2 ОТ; 4:3 ОТ).

    Все прогнозы на НХЛ

    В регулярном чемпионате коллектив из Северной Каролины финишировал с 80 баллами, добытыми в 56 матчах. В турнирной таблице Центрального дивизиона он оказался первым.

    «Тампа-Бэй»

    Хоккейная команда из Тампы в первом раунде Кубка Стэнли противостояла «Флориде». Дерби с «пантерами» подарило зрителям шесть результативных матчей (4:2).

    Удачно для «Тампы-Бэй» начала складываться серия с «Флоридой» в «BB&T-Центре», где «молнии» дважды оказались сильнее хозяев (5:4; 3:1).

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    • На «Амали Арене» команда Джона Купера пережила поражение в овертайме (5:6 ОТ) и добыла победу (6:2). В финальных встречах этой дуэли «Тампа» крупно слилась (1:4) и сама снесла «Флориду» (4:0).

    Регулярный сезон «Тампа-Бэй» закончила на третьем месте в турнирной таблице Центрального дивизиона. В 56 играх чемпионата она заработала 75 баллов.

    Прогноз и ставка

    Победа «Каролины» оценивается в 2.46, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.40, а на победу «Тампы-Бэй» — 2.54.

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    В восьми очных поединках «регулярки» команды победили по четыре раза. Трижды «Кейс» смогли забросить «Тампе» 4 шайбы.

    Грядущую серию на своем льду подопечные Бриндамора также попробуют начать результативно. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Каролины» больше 3 за 2.06.

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