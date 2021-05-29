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    Потерпит ли Италия крупное поражение?

    Италия — Казахстан. Прогноз и ставка (к. 2.10) на матч чемпионата мира по хоккею 29 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Италия — Казахстан
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    Даниэль Франк
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Италия сыграет с Казахстаном. Матч пройдет на «Арене Рига» 29 мая. Начало встречи — в 12:15 мск. Италия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Италия

    Итальянская команда провела на этом чемпионате четыре встречи, но не смогла набрать ни единого балла. Разумеется, с такими бедными показателями она идет последней в группе B.

    Ярче всего Италия выступила в первом поединке. В ходе этого матча она рубилась в результативный хоккей с Германией, но в итоге потерпела неудачу (4:9).

    Затем «Скуадра Адзурра» встретилась с Норвегией. В этой дуэли она оказалась слабее противников (1:4). А на следующий день итальянцы слились Латвии (0:3).

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    Печально закончился и матч 27 мая. В нем Италия всухую проиграла Финляндии (0:3) и нанесла всего 11 бросков в створ за час основного времени.

    Казахстан

    Казахстанская сборная вышла на лед уже пять раз и насобирала за все это время 7 очков. В турнирной таблице группы B она находится на пятой позиции.

    Мировое первенство Казахстан начал с победы в дебютной встрече с Латвией (3:2 Б). В послематчевых бросках «барсы» заработали очки и в поединке с Финляндией (2:1 Б).

    Без набранных баллов коллектив Юрия Михайлиса остался в игре с США (0:3). В этом матче в ворота казахстанцев пробили 52 раза, когда сами они стрельнули 18 бросками.

    Вернуться к победам Казахстану удалось в противостоянии с Германией (3:2). А в последнем на сегодняшний день поединке «барсы» слились Канаде (2:4).

    Прогноз и ставка

    Победа Италии оценивается в 11.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 7.50, а на победу Казахстана — 1.21

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    Итальянская сборная привыкла к тому, что к каждой подобной встрече на чемпионате мира она подходит в статусе аутсайдера. Часто это подтверждается итоговым результатом.

    Во всех четырех поединках нынешнего первенства «Скуадра Адзурра» проиграла с разницей в 3+ гола, однако сейчас ей предстоит сыграть с Казахстаном, который, несмотря на неплохие показатели, не любит оформлять себе большой перевес в счете. Наши прогноз и ставка — победа Италии с форой +2.5 за 2.10.

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