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    Сможет ли Латвия отобрать очки у США?

    США — Латвия. Прогноз (к. 1.73) и ставки на чемпионат мира по хоккею 27 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на США — Латвия
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    В трех матчах сборная США нанесла в общей сложности 105 бросков в створ
    Сборная США сыграет с Латвией в рамках четвертого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 27 мая в Риге, начало — в 16:15 мск. США — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа B 27 Мая 2021 года
    США
  • Вашингтон
    •  США 16:15 Латвия Латвия
  • Рига
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    США

    Американцы после трех матчей занимают в своей группе четвертое место. Но уже сейчас очевидно, что должно произойти что-то невероятное, чтобы эта команда не попала в плей-офф.

    Сборная США показала очень качественный результат во всех предыдущих матчах, включая встречу с Финляндией, которая завершилась в пользу соперника со счетом 2:1.

    Не случайно же после этого команда Джека Капуано разгромила Канаду — 5:1. При этом первые четыре шайбы американцы забросили всего лишь после 17 бросков в створ.

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    • А в третьем туре США уверенно выиграли у Казахстана — 3:0. Это был мастер-класс от североамериканцев, которые перебросали соперника со счетом 52:18.

    В трех матчах сборная США нанесла в общей сложности 105 бросков в створ. Вратарю Латвии надо приготовиться к очень насыщенному матчу.

    Латвия

    Тем временем Латвия после трех туров находится в турнирной таблице группы B на втором месте.

    Хозяева турнира еще ни разу не проигрывали в основное время.

    После сенсационной победы над Канадой (2:0) в стартовом матче команда Боба Хартли уступила в серии буллитов Казахстану.

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    В третьем матче Латвия легко обыграла Италию — 3:0. Как и для остальных команд, для латышей встреча с итальянцами стала хорошей тренировкой.

    Прогноз и ставка

    На США в этом матче можно поставить за 1.41, ничью в основное время предлагают за 5.25, а победу Латвии — за 6.30.

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    Букмекеры достаточно осторожно оценивают шансы американцев на победу, помня о том, как Латвия сыграла против Канады. Но на самом деле, вряд ли здесь надо сомневаться — американцы очень хорошо выступают на этом турнире.

    Латвия будет сражаться, но проиграет.

    Ставка — победа США с форой (-1,5) за 1.73.

    Также можно рассмотреть ставку на победу США + обе команды забьют за 1.84.

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