В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Великобритания сыграет с Данией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 25 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Великобритания — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Великобритания

Ожидаемо Великобритания застряла на дне турнирной таблицы группы A. После двух матчей она находится на восьмой строчке и не имеет ни единого балла в активе.

В первом матче нынешнего чемпионата мира Великобритания пыталась выстоять против России. Но натиск «Красной машины» сдержать ей было не по силам, из-за чего «львы» пережили привычный разгром (1:7).

Второй поединок получился интереснее. Словакия безответственно подходила к своим моментам, а ребята Питера Расселла могли сотворить сенсацию. И все же англичане потерпели поражение (1:2).

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Прошлое мировое первенство Великобритании удалось закончить на седьмой позиции в турнирной таблице группы A. Тогда в семи встречах она заполучила 2 очка.

Дания

Датчане на этом чемпионате мира приятно удивляют . На данном этапе они замыкают четверку сильнейших в группе A, имея 3 балла, добытых в двух поединках.

Нынешний ЧМ красно-белые начали с сенсации. Сборная Дании решила устроить голевую зарубу со Швецией, в которой хет-трик Никласа Йенсена позволил датчанам одержать победу (4:3).

Следующую встречу в первенстве подопечные Хайнца Элерса провели против Швейцарии. В этом матче Дания нанесла всего 4 удара, в то время как швейцарцы стрельнули 30 раз. Удивительно, что только 1 шайба оказалась в сетке датчан (0:1).

Предыдущий чемпионат мира сборная Дании закончила на шестом месте в турнирной таблице группы A. Тогда в семи встречах ей удалось насобирать 6 баллов.

Прогноз и ставка

Победа Великобритании оценивается в 29.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 14.5, а на победу Дании — 1.05.

В прошлом матче датчане удивительно слабо сыграли в атаке. Четыре броска в створ за час — не то, чего ожидали после голевой феерии в дуэли со шведами.

Однако теперь им предстоит встретиться еще с более слабым соперником, на котором можно отыграться. Наши прогноз и ставка — победа Дании с форой -5 за 2.05.