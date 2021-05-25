Великобритания
Ожидаемо Великобритания застряла на дне турнирной таблицы группы A. После двух матчей она находится на восьмой строчке и не имеет ни единого балла в активе.
В первом матче нынешнего чемпионата мира Великобритания пыталась выстоять против России. Но натиск «Красной машины» сдержать ей было не по силам, из-за чего «львы» пережили привычный разгром (1:7).
Второй поединок получился интереснее. Словакия безответственно подходила к своим моментам, а ребята Питера Расселла могли сотворить сенсацию. И все же англичане потерпели поражение (1:2).
Прошлое мировое первенство Великобритании удалось закончить на седьмой позиции в турнирной таблице группы A. Тогда в семи встречах она заполучила 2 очка.
Дания
Датчане на этом чемпионате мира
Нынешний ЧМ красно-белые начали с сенсации. Сборная Дании решила устроить голевую зарубу со Швецией, в которой хет-трик Никласа Йенсена позволил датчанам одержать победу (4:3).
Следующую встречу в первенстве подопечные Хайнца Элерса провели против Швейцарии. В этом матче Дания нанесла всего 4 удара, в то время как швейцарцы стрельнули 30 раз. Удивительно, что только 1 шайба оказалась в сетке датчан (0:1).
Предыдущий чемпионат мира сборная Дании закончила на шестом месте в турнирной таблице группы A. Тогда в семи встречах ей удалось насобирать 6 баллов.
Прогноз и ставка
Победа Великобритании оценивается в 29.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 14.5, а на победу Дании — 1.05.
В прошлом матче датчане удивительно слабо сыграли в атаке. Четыре броска в створ за час — не то, чего ожидали после голевой феерии в дуэли со шведами.
Однако теперь им предстоит встретиться еще с более слабым соперником, на котором можно отыграться. Наши прогноз и ставка — победа Дании с форой -5 за 2.05.