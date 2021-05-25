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    Англичане получат полную сетку от Дании?

    Великобритания — Дания. Прогноз и ставка (к. 2.05) на матч чемпионата мира по хоккею 25 мая 2021 года

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    Никлас Йенсен
    В матче группового раунда чемпионата мира по хоккею Великобритания сыграет с Данией. Матч пройдет в «Олимпийском Центре» в Риге 25 мая. Начало встречи — в 16:15 мск. Великобритания — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 25 Мая 2021 года
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    Великобритания

    Ожидаемо Великобритания застряла на дне турнирной таблицы группы A. После двух матчей она находится на восьмой строчке и не имеет ни единого балла в активе.

    В первом матче нынешнего чемпионата мира Великобритания пыталась выстоять против России. Но натиск «Красной машины» сдержать ей было не по силам, из-за чего «львы» пережили привычный разгром (1:7).

    Второй поединок получился интереснее. Словакия безответственно подходила к своим моментам, а ребята Питера Расселла могли сотворить сенсацию. И все же англичане потерпели поражение (1:2).

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    Прошлое мировое первенство Великобритании удалось закончить на седьмой позиции в турнирной таблице группы A. Тогда в семи встречах она заполучила 2 очка.

    Дания

    Датчане на этом чемпионате мира приятно удивляют. На данном этапе они замыкают четверку сильнейших в группе A, имея 3 балла, добытых в двух поединках.

    Нынешний ЧМ красно-белые начали с сенсации. Сборная Дании решила устроить голевую зарубу со Швецией, в которой хет-трик Никласа Йенсена позволил датчанам одержать победу (4:3).

    Следующую встречу в первенстве подопечные Хайнца Элерса провели против Швейцарии. В этом матче Дания нанесла всего 4 удара, в то время как швейцарцы стрельнули 30 раз. Удивительно, что только 1 шайба оказалась в сетке датчан (0:1).

    Предыдущий чемпионат мира сборная Дании закончила на шестом месте в турнирной таблице группы A. Тогда в семи встречах ей удалось насобирать 6 баллов.

    Прогноз и ставка

    Победа Великобритании оценивается в 29.0, на ничью букмекеры дают коэффициент 14.5, а на победу Дании — 1.05.

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    В прошлом матче датчане удивительно слабо сыграли в атаке. Четыре броска в створ за час — не то, чего ожидали после голевой феерии в дуэли со шведами.

    Однако теперь им предстоит встретиться еще с более слабым соперником, на котором можно отыграться. Наши прогноз и ставка — победа Дании с форой -5 за 2.05.

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