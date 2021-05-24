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    «Колорадо» завершит серию в четвертом матче?

    «Сент-Луис» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч Кубка Стэнли 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Колорадо»
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    «Сент-Луис» — «Колорадо». Третий матч Кубка Стэнли
    В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «Энтерпрайз-центре» 24 мая. Начало встречи — в 00:00 мск. «Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 24 Мая 2021 года
    Сент-Луис
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    •  Сент-Луис 00:00 Колорадо Колорадо
  • Кубок Стэнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Сент-Луис»

    Перед стартом плей-офф коллектив из Миссури имел не особо много шансов на успех. А сейчас он и вовсе откровенно проваливает серию с «Колорадо». Уже в первой игре «ноты» были разгромлены (1:4).

    Во втором поединке «Сент-Луис» также начал гореть в счете, однако почти сумел воспользоваться расслабленностью «Колорадо». Позже их соперник снова проснулся и оформил для «музыкантов» очередное поражение (3:6).

    Не помогли пока коллективу Крэйга Беруби родные стены, где «Сент-Луис» снова слился «Колорадо» с крупным счетом (1:5). В этой игре «Блюз» даже «перебил» «Эвс», но 32 бросков в створ хватило всего на гол (3.13%).

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    В регулярном чемпионате «музыканты» заняли четвертое место в турнирной таблице Западного дивизиона. В 56 поединках первенства им удалось заработать 63 балла.

    «Колорадо»

    Ребята из Денвера без каких-либо сенсаций начали подтверждать статус сильнейших в противостоянии с «Сент-Луисом». В первом поединке «Эвеланш» спокойно разобрались с гостями из Миссури (4:1).

    Во втором матче «Колорадо» чуть не привез себе неприятности после того, как оформил неплохую фору. Но в итоге «Эвс» внимательнее провели заключительный период и снова оказались сильнее (6:3).

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    • В «Энтерпрайз-центре» подопечные Джареда Беднара нанесли всего 26 бросков в створ. А реализация составила солидные 19.23%, что позволило гостям добыть третью победу в серии (5:1).

    В регулярном чемпионате денверский коллектив сумел заработать 82 очка в 56 встречах. В турнирной таблице Западного дивизиона он закрепился на первой позиции.

    Прогноз и ставка

    Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.90, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.68, а на победу «Колорадо» — 1.80.

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    Уже в четвертом поединке «Эвеланш» могут обеспечить себе выход в четвертьфинал, став первой командой в текущем Кубке Стэнли, кто сделает это.

    В нынешнем сезоне «Эвс» сносят всех на своем пути, поэтому от идеи быстрого попадания в следующий раунд они не откажутся, благодаря чему смогут получить еще и дополнительный отдых. Наши прогноз и ставка — победа «Колорадо» с форой -1 за 2.26.

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