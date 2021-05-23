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    Словакия забросит Великобритании больше пяти шайб?

    Великобритания — Словакия. Прогноз (к. 3.32) и ставки на ЧМ-2021 23 мая 2021 года

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    Сборная Словакии стартовала на ЧМ-2021 с победы над Беларусью (5:2)
    Сборная Словакии сыграет против команды Великобритании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:15 мск. Великобритания — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2021. Группа A 23 Мая 2021 года
    Великобритания
  • Лондон
    •  Великобритания 12:15 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 28.00
  • X
  • 18.00
  • 2
  • 1.04
  • Ставка!
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    Великобритания

    «Мы со сборной Литвы их два раза обыграли. Победа России — не показатель», — так отреагировал на крупную победу сборной России над Великобританией олимпийский Дарюс Каспарайтис.

    Великобритания на хоккейном чемпионате мира — это интересно, но в то же время абсолютно бесполезно. Сложно понять, для чего она здесь, если все очевидно, что эта команда не готова играть на таком уровне.

    В матче с Россией британцы пропустили семь шайб, хотя счет вполне мог быть двузначным.

    При этом первые четыре гола команда Валерия Брагина забила в первые пять минут матча, после чего уже практически не напрягалась.

    В общем, очевидно, что матчи против Великобритании будут для всех сборных отличной тренировкой перед более важными встречами.

    Словакия

    Тем временем сборная Словакии в первый день чемпионата мира уверенно обыграла Беларусь — 5:2.

    В какой-то момент счет был 4:0, после этого, правда, белорусы две шайбы отыграли, а Егор Шарганович еще и буллит не реализовал, но до камбэка дело не дошло, словаки поставили точку, поразив пустые ворота за 45 секунд до сирены.

    Но ждать от словаков чего-то сверхъестественного на этом турнире вряд ли стоит, состав у них сейчас очень средний даже по их меркам.

    Те же белорусы по игре не так уж и сильно уступали словацкой команде.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Перед ЧМ Словакия провела ряд товарищеских матчей, но самыми показательными стали две встречи с Чехией. В обоих случаях выиграл соперник — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка

    По поводу исхода здесь все ясно, на победу Словакии букмекеры предлагают поставить в лучше случае за 1.010, а на победу Великобритании — за 38.00.

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    Второй вариант возможен только в том случае, если словаки выйдут на игру без вратаря.

    Ставка — победа сборной Словакии с форой (-4,5) за 1.82.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Великобритания не забьет ни одного гола за 3.32.

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