Сборная Словакии сыграет против команды Великобритании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч пройдет 23 мая, начало — в 12:15 мск. Великобритания — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Великобритания

«Мы со сборной Литвы их два раза обыграли. Победа России — не показатель», — так отреагировал на крупную победу сборной России над Великобританией олимпийский Дарюс Каспарайтис.

Великобритания на хоккейном чемпионате мира — это интересно, но в то же время абсолютно бесполезно. Сложно понять, для чего она здесь, если все очевидно, что эта команда не готова играть на таком уровне.

В матче с Россией британцы пропустили семь шайб, хотя счет вполне мог быть двузначным.

При этом первые четыре гола команда Валерия Брагина забила в первые пять минут матча, после чего уже практически не напрягалась.

В общем, очевидно, что матчи против Великобритании будут для всех сборных отличной тренировкой перед более важными встречами.

Словакия

Тем временем сборная Словакии в первый день чемпионата мира уверенно обыграла Беларусь — 5:2.

В какой-то момент счет был 4:0, после этого, правда, белорусы две шайбы отыграли, а Егор Шарганович еще и буллит не реализовал, но до камбэка дело не дошло, словаки поставили точку, поразив пустые ворота за 45 секунд до сирены.

Но ждать от словаков чего-то сверхъестественного на этом турнире вряд ли стоит, состав у них сейчас очень средний даже по их меркам.

Те же белорусы по игре не так уж и сильно уступали словацкой команде.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Перед ЧМ Словакия провела ряд товарищеских матчей, но самыми показательными стали две встречи с Чехией. В обоих случаях выиграл соперник — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставка

По поводу исхода здесь все ясно, на победу Словакии букмекеры предлагают поставить в лучше случае за 1.010, а на победу Великобритании — за 38.00.

Второй вариант возможен только в том случае, если словаки выйдут на игру без вратаря.

Ставка — победа сборной Словакии с форой (-4,5) за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Великобритания не забьет ни одного гола за 3.32.