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    Окажется ли удачным для России второй матч Евротура?

    Россия — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 1.63) на хоккейный матч чешских игр Евротура 13 мая 2021 года

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    Антон Бурдасов празднует гол, забитый в ворота Швеции
    В матче чешских игр Евротура Россия сыграет с Финляндией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 13 мая. Начало встречи — в 17:00 мск. Россия — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Россия

    В общем зачете Евротура сборную России уже никто не обгонит. В десяти поединках она смогла заработать 27 очков и забросить 42 шайбы. В ее воротах побывало 19 голов.

    В каждом созыве Евротура Россия была сильнее остальных. Сезон начался с крупной победы над финнами в Кубке Карьяла (6:2), после чего «красная машина» разобралась со Швецией (1:2 Б) и Чехией (3:0).

    В Кубке Первого канала российская команда взяла верх над Швецией (4:3 Б), Чехией (4:1) и Финляндией (5:1). Кубок Beijer завершился победами «трехцветных» над финнами (3:2), шведами (2:1 Б) и чехами (7:4).

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    В апреле и мае подопечные Валерия Брагина в товарняках прибили Белоруссию (6:3) и влетели Швейцарии (1:3; 0:1). А в рамках чешских игр они разобрались со Швецией (6:4).

    Финляндия

    В Евротуре 2020/21 команда Финляндии пока выглядит хуже остальных. В десяти поединках ей удалось заработать всего 8 баллов, из-за чего в общем зачете «львята» последние.

    Текущий сезон Евротура стартовал для Финляндии с поражений в Кубке Карьяла от России (2:6) и Чехии (0:2). Позже «львы» обыграли Швецию (3:2) и оказались третьими в таблице.

    Неудачно финны выступили и в Кубке Первого канала. Сперва подопечные Юкки Ялонена победили Чехию (4:3), а затем они крупно слились Швеции (1:4) и России (1:5).

    Лишь раз Финляндия смогла победить и в Кубке Beijer. В этом созыве команда проиграла россиянам (2:3), взяла верх над чехами (3:2 Б) и влетела шведам (0:3). В рамках чешских игр коллектив Ялонена оказался слабее Чехии (1:2).

    Прогноз

    Победа России оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу Финляндии — 2.31.

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    «Красная машина» продолжает идти без поражений, набирая форму перед стартом ЧМ. Разумеется, соперники у россиян также пристреливаются к грядущему первенству, но команда Брагина все равно выглядит фаворитом Евротура.

    В матче с Финляндией «двуглавые» также должны взять очки. Наши прогноз и ставка — победа России с форой 0 за 1.63.

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