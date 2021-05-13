Россия
В общем зачете Евротура сборную России уже никто не обгонит. В десяти поединках она смогла заработать 27 очков и забросить 42 шайбы. В ее воротах побывало 19 голов.
В каждом созыве Евротура Россия была сильнее остальных. Сезон начался с крупной победы над финнами в Кубке Карьяла (6:2), после чего «красная машина» разобралась со Швецией (1:2 Б) и Чехией (3:0).
В Кубке Первого канала российская команда взяла верх над Швецией (4:3 Б), Чехией (4:1) и Финляндией (5:1). Кубок Beijer завершился победами «трехцветных» над финнами (3:2), шведами (2:1 Б) и чехами (7:4).
В апреле и мае подопечные Валерия Брагина в товарняках прибили Белоруссию (6:3) и влетели Швейцарии (1:3; 0:1). А в рамках чешских игр они разобрались со Швецией (6:4).
Финляндия
В Евротуре 2020/21 команда Финляндии пока выглядит хуже остальных. В десяти поединках ей удалось заработать всего 8 баллов, из-за чего в общем зачете «львята» последние.
Текущий сезон Евротура стартовал для Финляндии с поражений в Кубке Карьяла от России (2:6) и Чехии (0:2). Позже «львы» обыграли Швецию (3:2) и оказались третьими в таблице.
Неудачно финны выступили и в Кубке Первого канала. Сперва подопечные Юкки Ялонена победили Чехию (4:3), а затем они крупно слились Швеции (1:4) и России (1:5).
Лишь раз Финляндия смогла победить и в Кубке Beijer. В этом созыве команда проиграла россиянам (2:3), взяла верх над чехами (3:2 Б) и влетела шведам (0:3). В рамках чешских игр коллектив Ялонена оказался слабее Чехии (1:2).
Прогноз
Победа России оценивается в 2.04, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.00, а на победу Финляндии — 2.31.
«Красная машина» продолжает идти без поражений, набирая форму перед стартом ЧМ. Разумеется, соперники у россиян также пристреливаются к грядущему первенству, но команда Брагина все равно выглядит фаворитом Евротура.
В матче с Финляндией «двуглавые» также должны взять очки. Наши прогноз и ставка — победа России с форой 0 за 1.63.