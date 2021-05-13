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    Одержит ли Швеция победу над хозяевами?

    Чехия — Швеция. Прогноз и ставка (к. 2.02) на хоккейный матч чешских игр Евротура 13 мая 2021 года

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    В матче чешских игр Евротура Чехия сыграет со Швецией. Матч пройдет на «Арене О2» в Праге 13 мая. Начало встречи — в 21:00 мск. Чехия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    На данный момент команда Чехии находится на втором месте в общем рейтинге Евротура 2020/21. В десяти поединках она смогла заработать 14 зачетных баллов.

    Стартовала Чехия с двух побед в Кубке Карьяла. Она обыграла Швецию (3:1) и Финляндию (2:0). А единственную осечку «львы» допустили в поединке с Россией (0:3).

    В декабре подопечных Филипа Пешана ждали две потери в Кубке Первого канала. Влетели чехи финнам (3:4) и россиянам (1:4). Позже была крупная победа над Швецией (4:1).

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    Еще хуже Чехия выступила в Кубке Beijer. В этом созыве Евротура она влетела Швеции (2:3 ОТ), Финляндии (2:3 Б) и России (4:7). Домашний турнир «львята» встретили победой над Финляндией (2:1).

    Швеция

    В десяти поединках Евротура сезона 2020/21 шведская команда смогла заработать 11 очков. Во всех своих играх она суммарно забила 23 шайбы, а пропустить успела 27 голов.

    В Кубке Карьяла Швеция проиграла все матчи и оказалась последней в турнирной таблице. В этих встречах «три короны» слились Чехии (1:3), России (1:2 Б) и Финляндии (2:3).

    Кубок Первого канала закончился для шведов поражением от россиян (3:4 Б), победой над финнами (4:1) и неудачей в игре с чехами (1:4). В Кубке Beijer Швеция разобралась с Чехией (3:2 ОТ), влетела России (1:2 Б) и разбила Финляндию (3:0).

    В недавних товарняках подопечные Юхана Гарпенлева победили (4:2) и уступили (2:3) Дании и дважды прибили Норвегию (5:2; 5:3). На старте чешских игр Швеция не справилась с Россией (4:6).

    Прогноз

    Победа Чехии оценивается в 2.07, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.25, а на победу Швеции — 2.07.

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    Россия в текущем сезоне Евротура осталась единственной сборной, которую Швеция не смогла одолеть. Чехию же она обыгрывала в их последнем очном поединке.

    Команда Гарпенлева знает, как противостоять соперникам из Праги, поэтому они будут тягаться с хозяевами за победу. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет и тотал больше 3.5 за 2.02.

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