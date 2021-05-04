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    Ждать ли высокой результативности от игры в «САП Центре»?

    «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз и ставка (к. 1.66) на хоккейный матч НХЛ 4 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Колорадо»
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    Томаш Гертл
    В матче регулярного сезона НХЛ «Сан-Хосе» будет принимать «Колорадо». Матч пройдет в «САП Центре» 4 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Сан-Хосе» — «Колорадо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе»

    В турнирной таблице Западного дивизиона калифорнийская команда находится на шестом месте. В 51 встрече «регулярки» ей удалось заработать 45 очков.

    Недавно «Сан-Хосе» проиграл восемь матчей подряд. Эта серия продлилась с 11 по 25 апреля. Она стартовала с поединка против «Лос-Анджелеса» в родных стенах (2:4).

    Затем подопечные Боба Бугнера уступили «Анахайму» (4:0; 4:1), «Миннесоте» (3:2; 5:2), «Вегасу» (2:3 Б; 2:5) и снова «Миннесоте» (3:6). На этом серия неудач «Шаркс» закончилась.

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    Позже ребята из Калифорнии дома дважды прибили «Аризону» (6:4; 4:2). А в последних поединках «Сан-Хосе» на выезде слился «Колорадо» (0:3; 3:4).

    «Колорадо»

    Денверский коллектив находится на второй строчке в зачете Западного дивизиона. В 49 поединках регулярного сезона он заработал 70 очков и оформил выход в плей-офф.

    8 апреля «Колорадо» пережил крупную неудачу в поединке с «Миннесотой» (3:8), после которой команда выдала серию из пяти побед в основное время.

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    • В ходе упомянутого промежутка подопечные Джареда Беднара одержали верх над «Анахаймом» (2:0; 4:1), разобрались с «Аризоной» (4:2) и прибили «Сент-Луис» (4:3; 4:2).

    В трех следующих матчах «Эвеланш» остались без очков, уступив «Сент-Луису» (3:5; 1:4) и «Вегасу» (2:5). В последних встречах «Колорадо» был сильнее «Сан-Хосе» (3:0; 4:3).

    Прогноз

    На победу «Сан-Хосе» букмекеры дают коэффициент 4.78, на ничью — 4.88, а на победу «Колорадо» — 1.63.

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    От этой встречи «Колорадо» ничего не ждет, команда Беднара просто доигрывает регулярный сезон и готовится к плей-офф.

    Поэтому на своем льду «Шаркс» могут устроить соперникам «теплый прием», а сама встреча — подарить много голов. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.66.

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